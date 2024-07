Magnifico koncert seli iz Tivolija v Stanežiče

Magnifico je odstopil od namere, da pripravi koncert ob 30-letnici glasbenega ustvarjanja v ljubljanskem parku Tivoli. Kot je Magnifico objavil na svojem FB profilu, bo koncert 31. avgusta na travniku v Stanežičah.

»Z veseljem sporočamo, da nam je po nekajmesečni sagi uspelo najti prizorišče, kjer bomo lahko v celoti pripravili koncertni program, kakršnega smo si zastavili ob 30-letnici Magnificovega umetniškega ustvarjanja,« so sporočili organizatorji in dodali, da bo koncert na območju Mladinskega golf centra Stanežiče na samem robu Šiške, kjer ima mestni avtobus številka 1 končno postajo.

Zahvalili so se Športu Ljubljana, Mestni občini Ljubljana in županu Zoranu Jankoviću, četrtni skupnosti Šentvid, Ragby Klubu in gasilcem PGD Stanežiče – Dvor »za odprto srce, dobrodošlico in razumevanje, ki smo ga bili deležni«. »Posebna zahvala pa gre Magnificovemu občinstvu za neverjetno podporo, ki nam jo namenja in se skupaj z nami veseli tega nepozabnega dogodka,« so še zapisali.

Tako se je končalo več mesecev trajajoče razčiščevanje med organizatorji tokratnega koncerta in zavodom za varstvo narave, ki je presodil, da bi bil koncert preveč obremenjujoč za naravo. Čeprav je bilo v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib doslej več različnih množičnih prireditev, od koncertov do množičnih športnih dogodkov, bi tokratni koncert po mnenju zavoda bolj obremenil naravo, predvsem bi ogrožal cvetlico evropsko gomoljčico in hrošča puščavnika, kasneje so presodili, da tudi travnike.

Mestna občina Ljubljana je medtem spremenila odlok o krajinskem parku, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij – vrh Rožnika, Mostec, Plečnikov avditorij, sankališče ter območje med Jakopičevim sprehajališčem in otroškim igriščem. O negativnih vplivih na stanje živalskih vrst in njihovih habitatov ter varstvo naravnih virov bi presojal mestni oddelek za varstvo okolja. Opozicija je županu Zoranu Jankoviću in večini v mestnem svetu očitala, da odlok spreminja zgolj zavoljo Magnifica.