Mit, ki še danes nagovarja ljudi kot nekoč

V nadaljevanju preberite:

Švicarski dirigent Charles Dutoit­ je redni gost Ljubljana Festivala.­ Nazadnje je bil tu lani, ko je v Cankarjevem domu dirigiral ­Orkestru Slovenske filharmonije, s katerim je nastopila pianistka Martha Argerich. Natanko leto pozneje, 15. julija, bo z istim orkestrom in zasedbo najboljših slovenskih zborov izvedel eno od svojih najljubših del, Berliozovo Faustovo pogubljenje.

»Goethe je Fausta napisal že nekaj let prej,« je povedal Dutoit v uvodu v zgodbo o Berliozovem usodnem srečanju s tem pomembnim besedilom nemške romantične književnosti. V francoščino ga je prevedel pesnik Gérard de Nerval. »Berlioz ga je prebral z velikim zanimanjem.« To je skladatelj poudaril tudi v spominih. Od Fausta se kar ni mogel ločiti: »Čudovito delo me je nemudoma navdušilo; nisem ga mogel odložiti, prebiral sem ga ves čas, med obroki, v gledališču, na ulici, povsod,« je zapisal o zanj nenavadni in globoki bralni izkušnji, ki jo je štel med izjemne dogodke v svojem ­življenju.