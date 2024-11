Umrl je velikan ameriške glasbene industrije Quincy Jones

Quincy Jones, velikan ameriške glasbene industrije, ki je sodeloval z zvezdami, kot so Frank Sinatra, Michael Jackson in Will Smith, je umrl v dvaindevetdesetem letu starosti. Jonesov publicist Arnold Robinson je povedal, da je slavni multiinštrumentalist preminil v nedeljo zvečer doma v Bel Airu v Los Angelesu, obkrožen s svojo družino.

»Nocoj moramo s polnimi, a strtimi srci deliti novico o smrti našega očeta in brata Quincyja Jonesa,« je družina zapisala v izjavi, poroča Guardian. »Čeprav je to neverjetna izguba za našo družino, slavimo njegovo izjemno življenje in se zavedamo, da mu nikoli ne bo enakega.«

Jones je bil nedvomno najbolj vsestranska popkulturna osebnost 20. stoletja, morda najbolj znan po produkciji albumov Off the Wall, Thriller in Bad za Michaela Jacksona v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, zaradi katerih je pevec postal največja pop zvezda vseh časov. Jones je produciral glasbo tudi za Aretho Franklin, Donno Summer in mnoge druge. Uspešno kariero je ustvaril tudi v filmski glasbi in s produciranjem nanizank, kot je Princ z Bel-Aira. Jones je za Beyoncé in Jay-Z-jem tretji po številu nominacij za nagrade grammy sploh. Nominiran je bil osemdesetkrat, od tega je bil nagrajen s kar osemindvajsetimi gramofonskimi kipci.

Poslušanje klavirja skozi tanke stene

Jones se je rodil leta 1933 v Chicagu staršema, ki sta bila potomca ameriških sužnjev. Sedemletni Quincy se je z glasbo prvič spoznal s poslušanjem soseda, ki je igral klavir, nato pa se je igranja na ta inštrument priučil tudi sam. Po ločitvi staršev se je preselil k očetu v zvezno državo Washington, kjer je v srednji šoli igral bobne in razna trobila. Pri rosnih štirinajstih je začel igrati v klubih v Seattlu s takrat šestnajstletnim Rayem Charlesom, skupaj pa sta leta 1948 spremljala Billie Holiday. Jones se je vpisal na Univerzo v Seattlu na študij glasbe in ga nato nadaljeval v Bostonu. Pozneje se je v New Yorku sprva pridružil jazz skupini Lionela Hamptona, zatem pa igral trobento v televizijskih nastopih Elvisa Presleyja. Tam je spoznal še Charlieja Parkerja in Milesa Davisa.

Quincy Jones in Michael Jackson na odru ob podelitvi grammyjev. FOTO: Ho/Reuters

Jones je Hamptona spremljal tudi na evropski turneji. V Parizu se je v tem času seznanil s slavnimi umetniki, od Pabla Picassa do Josephine Baker. Kasneje je sodeloval tudi na turnejah po Južni Ameriki in Bližnjem vzhodu kot glasbeni vodja in aranžer Dizzyja Gillespieja. Pri triindvajsetih je Jones zbral ekipo za lastno glasbeno skupino in se odpravil na turnejo po Evropi, ki je pa je bila neuspešna in mu je nakopala 100.000 dolarjev dolga ter ga pripeljala do roba samomora.

Mojster glasbenih zvrsti

Jones se ni omejeval le na eno glasbeno zvrst, temveč je mešal vse od jazza, pop glasbe in disca do funka. Po propadli evropski turneji se je zaposlil pri Mercury Records, kjer je produciral glasbo za umetnice, kot so Ella Fitzgerald, Dinah Washington in Peggy Lee, ter počasi odplačal svoje dolgove. Začel se je uveljavljati tudi v filmski glasbi, leta 1968 pa je postal prvi Afroameričan, ki je bil na podelitvi oskarjev nominiran za najboljšo izvirno pesem, The Eyes of Love iz filma Prepoved.

S Sinatro je prvič sodeloval že leta 1958 in s slavnim glasbenikom sta skupaj delovala vse do Sinatrovega zadnjega albuma leta 1984 LA is My Lady. Po uspehu filma Barva škrlata je leta 1990 ustanovil lastno produkcijsko podjetje za film in televizijo, Quincy Jones Entertainment. Največji televizijski hit podjetja je Princ z Bel-Aira, v katerem se je z glavno vlogo uveljavil Will Smith.

Vrhunec Jonesove kariere izhaja iz sodelovanja z Michaelom Jacksonom. Ko je Jackson leta 2009 preminil, je Jones dejal: »Danes sem izgubil mlajšega brata in del moje duše je odšel z njim.« Jones, Jackson in Lionel Richie so skupaj s producentom Michaelom Omartianom leta 1985 ustvarili nepozabni hit We Are the World, da bi zbrali sredstva za boj proti lakoti v Etiopiji.

Bližnje snidenje s kultom Charlesa Mansona

Jones se je dvakrat v življenju izognil prezgodnji smrti. Leta 1969 je nameraval obiskati Sharon Tate na isti večer, ko so jo umorili privrženci kulta Charlesa Mansona, a je Jones pozabil, da sta bila dogovorjena. Pet let pozneje je preživel možgansko anevrizmo, zaradi katere je moral prenehati igrati trobento, saj bi prevelik napor lahko sprožil usodne posledice.

Velikan ameriške zabavne industrije za seboj pušča sedem otrok. Poročen je bil trikrat. V prvi zakon je stopil z Jeri Caldwell, z dekletom iz srednje šole. Njun zakon je trajal devet let, leto po ločitvi, 1967., pa se je poročil z Ullo Andersson in z njo ostal do leta 1974, ko je jo je zapustil zaradi televizijske zvezde nanizanke Twin Peaks Peggy Lipton. Po tretji in zadnji ločitvi 1989. je bil Jones vpleten v marsikatero razmerje z mlajšimi dekleti, najbolj odmevno je bilo njegovo enoletno razmerje z devetnajstletno egipčansko oblikovalko Hebo Elawadi, ko je glasbenik štel že 73 let.