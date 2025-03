V nadaljevanju preberite:

Ustvarjalna dolenjska glasbena scena nas še kar zalaga z novostmi. Tretji album zasedbe MRFY z naslovom Helo je nadaljevanje zadnje izdaje in hkrati drzen korak naprej v hrvaško in angleško jezikovno območje. Tomaž Zupančič, Gregor Strasbergar in Rok Klobučar so za jutrišnji nastop v ljubljanskem Media Centru Cvetličarna pripravili premierno predstavitev plošče.