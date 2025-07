Komorni trojček vrhunskih izvajalcev

V drugi polovici julija se bodo zvrstili trije imenitni komorni nastopi vrhunskih mednarodno priznanih izvajalcev. Za uvod v glasbeno druženje bo poskrbel Korejski komorni ansambel, sledil bo nastop Münchenskih virtuozov. Trojček nastopov se bo zaključil s koncertom Komornega orkestra Radiotelevizije Španija.

V Ljubljano prihaja izjemna pianistka Illa Kim. FOTO: arhiv Festivala Ljubljana

Korejski komorni orkester slavi šestdeset let delovanja. Njegova mednarodna pot je dobila nalet leta 1979, ko je njegovo vodenje prevzel violinist, pedagog in dirigent Min Kim. Danes ima zasedba status uradnega komornega orkestra miru OZN – ta laskavi naziv si je utrdila z nastopom v Unescovem centru v Parizu leta 1999 in na sedežu OZN v New Yorku leta 2000. Ljubljanskemu občinstvu se bo predstavila ameriška violinistka korejskih korenin Esther Yoo, na klavir bo igrala njena korejska kolegica Illa Kim.

Na programu bodo premišljeno izbrane skladbe: Jisoo Lee: Jindo Arirang za komorni orkester, Franz Liszt: Malédiction za klavir in godala, S. 121, Max Bruch: Adagio appassionato, S121, Peter Iljič Čajkovski: Valček scherzo, op. 34 in Antonín Dvořák: Serenada za godala v E-duru, op. 22.

Münchenski virtuozi se spogledujejo s tangom. FOTO: arhiv Festivala Ljubljana

Komorni orkester Münchenski virtuozi nam bo pričaral večer glasbe izpod peresa mojstra tanga Astorja Piazzolle z izvajanjem njegove klasike Štirje letni časi v Buenos Airesu in drugih svetovno znanih kompozicij. Gre za zasedbo, ki slovi po godalnih izvedbah ustvarjalcev, kot so Stradivari, Guarneri, Amati in Guadagnini. Vodja zasedbe je solist na violini in dirigent Lorenz Nasturica-Herschcowici – izkušeni ustvarjalec, ki je pridobival kilometrino kot prva taktirka Orkestra Finske državne opere in Münchenskih filharmonikov ter s komornimi zasedbami, kot je Trio Celibidache, ki ga je ustanovil leta 1996. Pred desetletjem je prevzel tudi vodstvo Ansambla Stradivarius Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga.

Koncertni trojček bo sklenil Komorni orkester Radiotelevizije Španija, ki združuje izbrane člane Simfoničnega orkestra Radio­televizije Španija. Slovenskemu občinstvu se bodo predstavili pod taktirko Marca Moncusíja, v vlogi solistov pa pianist Dimitrij Iškanov, najmlajši finalist v zgodovini Evrovizijskih mladih glasbenikov v Kölnu, ter Anton García Francisco de Borja, glavni trobentač Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Španija.

Za nas so pripravili zanimiv program: Pogledi na morje je delo vplivnega katalonskega skladatelja Eduarda Toldre, Dmitrij Šostakovič je avtor dvojnega koncerta za klavir in trobento, več o tem so povedali organizatorji nastopa: »njegova temačna Komorna simfonija, ki jo je iz 'avtobiografskega' Godalnega kvarteta št. 8 priredil dirigent Rudolf Baršaj, je nastala v času, ko je bil skladatelj po izkušnjah s Stalinom že fizično in psihično zlomljen«. Nastop bodo sklenili s skladbo vsestranskega romunskega glasbenika in ustanovitelja zasedbe Traffic Strings Luciana Moraruja Romunski capriccio.

ℹ Korejski

komorni orkester 21. julija ob 20. uri Narodna galerija