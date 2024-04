Mušketir s trobento in lastnimi skladbami

V nadaljevanju preberite:

Trobentač Tomaž Gajšt je član Big Banda RTV Slovenija že dvanajsto leto in bo z njim kot solist na trobenti in krilovki nastopil ob 20. uri v ljubljanskem SiTi ­Teatru. Dirigent bo Lojze Krajnčan, gostje pa bodo vokalistke Nina Strnad, Ana Čop in Maša But ter bobnar Kristijan Krajnčan.