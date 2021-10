Najbolj vroča mlada zasedba

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska Cvetličarna doživlja preporod kot koncertno prizorišče, in to s kar dvema glasnima in razprodanima večeroma. Pevec Bojan Cvjetičanin, bobnar Jure Maček, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh ter baskitarist Martin Jurkovič bodo nocoj znova predstavili prvenec Umazane misli. Kot posebne goste na predstavitvah so napovedali Grego Skočirja, Hamota, Omarja Nabra, Tomija Megliča, Tokca in Nipkeja. S člani zasedbe smo se pogovarjali o albumu, domači glasbeni sceni, slovenščini in še čem.