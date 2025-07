Vlada bi za rešitev financ ukinila dva praznika, tudi velikonočni ponedeljek

Francoski premier François Bayrou je predstavil agresiven varčevalni načrt, s katerim želi rešiti vse slabše stanje javnih financ, v središču načrta pa je predlog, ki bo zagotovo razburil javnost: ukinitev dveh državnih praznikov. Kot poroča portal Le Parisien, je Bayrou predlagal, da se kot dela prosta dneva ukineta velikonočni ponedeljek in 8. maj, dan zmage v Evropi.

Svojo odločitev je utemeljil z barvitimi besedami. Dejal je, da velikonočni ponedeljek nima »nobenega verskega pomena«, mesec maj pa je postal »pravi švicarski sir, kjer skačemo z enega prazničnega mostu na drugega«.

S tem je ciljal na prakso, ko si zaposleni v Franciji spomladi zaporedoma vzamejo več prostih dni. Bayrou je sicer poudaril, da gre zgolj za predloge in da je »pripravljen preučiti tudi druge«.

Francoski premier François Bayrou je predstavil agresiven varčevalni načrt. FOTO: Thomas Samson/AFP

Čeprav je Bayrou poskušal ukrep predstaviti kot dejanje kolektivnega žrtvovanja za višje dobro, bo predlog verjetno naletel na silovit odpor. Francoski volivci so namreč močno navezani na svoj radodaren socialni sistem.

Zadnja večja sprememba, dvig upokojitvene starosti leta 2023, je sprožila množične proteste in ostaja izjemno nepriljubljena.

Vendar pa premier poudarja, da so takšni ukrepi nujni za obvladovanje francoskega javnega dolga, ki znaša 3,3 bilijona evrov, in za znižanje proračunskega primanjkljaja. Trenutno stanje je primerjal z dolžniško krizo v Grčiji in Španiji ter obljubil, da bo vlada ukrepala »hitro in odločno, a pošteno«.

Predlog proračuna je nastajal pod dodatnim pritiskom, saj se je Bayrou pred predstavitvijo skoraj tri ure pogovarjal s predsednikom Macronom, ki je zahteval dodatne 3,5 milijarde evrov za obrambo.

Bayrou je dejal, da velikonočni ponedeljek nima nobenega verskega pomena. FOTO:Thomas Samson/AFP

Cilj vlade je zmanjšati proračun za leto 2026 za 43,8 milijarde evrov in s tem znižati primanjkljaj na 4,6 odstotka BDP. Po poročilu francoskega senata, ki ga omenja Le Parisien, bi ukinitev enega praznika v proračun letno prinesla 2,4 milijarde evrov.

Francija je podoben ukrep sprejela že leta 2004, ko je binkoštni ponedeljek spremenila v solidarnostni dan za financiranje oskrbe starejših.

Poleg ukinitve praznikov varčevalni načrt vključuje zmanjšanje števila javnih uslužbencev za 3.000, ukinitev dodatnih 1.000 do 1.500 delovnih mest v vladnih agencijah, zmanjšanje izdatkov za zdravstvo za 5 milijard evrov ter zamrznitev plač in socialnih prejemkov.

Kljub obljubam, da ne bo novih davkov, je Bayrou napovedal tudi uvedbo »solidarnostnega prispevka« za najpremožnejše.

Zadnja večja sprememba socialnega modela, dvig upokojitvene starosti leta 2023, je sprožila množične proteste in ostaja izjemno nepriljubljena. FOTO: Juan Medina/Reuters

Drzen predlog o ukinitvi praznikov je že zasenčil vse druge napovedi in sprožil ostre odzive. Jordan Bardella, predsednik skrajno desnega Nacionalnega zbora, je načrt označil za »neposreden napad« na francosko zgodovino in napovedal, da bi se njegova stranka jeseni lahko povezala z levico ter strmoglavila premierja z glasovanjem o nezaupnici.

Zdi se, da se Bayrou zaveda, da bi ga lahko reševanje francoskih financ stalo položaja. Za govorniškim odrom, s katerega je nagovoril množico novinarjev, je stal napis »trenutek resnice«, kar po poročanju portala Politico odraža zavedanje o politični teži in tveganosti predstavljenih ukrepov.