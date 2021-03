Nipke - Buden pri uresničevanju svojih sanj

V nadaljevanju preberite:



Boštjan Nipič - Nipke je del ustvarjalnega hip hop kolektiva Dravle, v katerem skrbi za glasbo in produkcijo njegov sodelavec in prijatelj Damjan Jovič. Mulci iz stanovanjske soseske so sanjali svoje sanje in jih sčasoma dosanjali. Danes bodo Nipke in The Nipples nastopili v ljubljanskem Kinu Šiška ter ob 21. uri spletno prenašali koncert na platformi Entrio.