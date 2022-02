Nov datum koncerta Bryana Adamsa

V nadaljevanju preberite:

Legendarni kanadski glasbenik Bryan Adams, dobitnik več grammy nagrad, se v okviru svoje nove turneje vrača v Slovenijo, kjer bo nastopil v dvorani Stožice, 4. decembra. Že kupljene vstopnice veljajo za novi termin, sporoča organizator. Če komu nov datum ne ustreza, lahko vrne vstopnice do 08. marca na prodajnem mestu, kjer jih je kupil in povrnjena mu bo kupnina. Spletni kupci naj se obrnejo na info@eventim.si. Hkrati pozivajo vse kupce, da obdržijo vstopnice za nadomestni termin in s tem podpirajo prihodnost koncertnega dogajanja v Sloveniji.