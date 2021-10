Nove himne za več generacij

V nadaljevanju preberite:

Mariborska zasedba Alo!Stari je pred kratkim izdala prvenec Pa kaj te s tao je?, na katerem je trinajst drvečih avtorskih skladb in priredba Mačka Murija. Pesmi so polne duhovitih komentarjev našega, predvsem pa mariborskega vsakdana. Obstajajo dve leti, prej so bili člani različnih skupin, kot so Trash Candy, Happy Ol' McWeasel in Burning Legion. Zasedba, ki deluje v postavi Tine Matjašič (glas), Matic Mlakar in Jernej Metež (kitara), Matej Kosmačin (baskitara) in Tomaž Medvar (bobni), bo danes ob 20. uri nastopila v hali L56 ljubljanskega Litostroja. O zasedbi in novem albumu smo se pogovarjali s pevcem.