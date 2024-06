O večni ljubezni Leonarda Cohena

V nadaljevanju preberite:

Kamniti grški otok Hidra, tri ure vožnje s trajektom iz Aten, je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja bohemsko zatočišče mladih umetnikov in nekonformističnih bogatašev. V teh skromnih razmerah sta cveteli ljubezen in umetniška inspiracija. Tam sta se srečala mladi nadobudni kanadski pisatelj Leonard Cohen in Norvežanka Marianne Jensen, ki je na otoku živela z možem in sinčkom Axlom.