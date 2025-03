Zoran Kostič - Cane: Partibrejkers so še vedno divja eksplozija rock'n'rolla

V nadaljevanju preberite:

Partibrejkers je beograjska punk'n'roll zasedba, ki je nastala leta 1982 v postavi Zoran Kostić - Cane (vokal), Goran Bulatović - Manza (bobni), Nebojša Antonijević - Anton (kitara) in Ljubiša Kostadinović - Ljuba (kitara). Pred štiridesetimi leti so izdali enega od najboljših prvencev domačega, takrat še jugoslovanskega rocka, kar so nedavno proslavili z odličnim koncertom v ljubljanski Cvetličarni. O začetnem obdobju zasedbe smo se pogovarjali s Canetom.