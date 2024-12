Pesem je od tistega, ki jo potrebuje

V nadaljevanju preberite:

Pri ZKP RTV Slovenija so nedavno izdali dvojni vinilni album, ki je nastal na lanskem decembrskem koncertu Izštekanih 10 v Kinu Šiška ob sedemdesetletnici Vlada Kreslina. Glasbeniki, ki so izbirali skladbe iz njegovega obsežnega repertoarja, jih do takrat še niso izvajali in so jih priredili posebej za to priložnost.