Hrvaško Istro zajela neurja z obilnimi padavinami

Hrvaško Istro so v zgodnjih jutranjih urah zajela neurja z obilnimi padavinami, poročajo hrvaški mediji. Večja količina dežja je padla zlasti v Poreču in okolici Pulja, kjer je poplavilo več ulic in cest. V Rovinju je pihal tudi močan veter, nad morjem v okolici Istre in Kvarnerja pa je bilo videti bliskanje in strele.

V Poreču je v kratkem času padlo več kot 50 mm dežja, kar je povzročilo poplavljanje cestišč in hudournike, poroča Istramet. Še obilnejši dež je do 6.30 ure izmerila postaja v Pomerju (65 mm), od ostalih krajev pa izstopajo Pićan (38 mm), Pazin (34 mm) in Rovinj (33 mm).

Nad Istro in Kvarnerjem so zabeležili več kot 2500 udarov strel, največ nad južno in vzhodno Istro ter odprtim morjem. Najmočnejši sunek zahodnega in jugozahodnega vetra so izmerili v Rovinju, kjer je dosegel hitrost 19 metrov na sekundo.

V nadaljevanju dneva nas čaka spremenljivo in občutno hladnejše vreme v primerjavi s preteklimi dnevi, zaradi česar bi lahko pomislili, da je k nam resnično prispela prezgodnja jesen, piše Istramet.

Nad hrvaško Istro so se nekaj pred 4. uro zjutraj z zahoda zgrnili nevihtni oblaki, ki so prinesli močna neurja z obilnim deževjem, poročata hrvaška spletna portala N1 in Index.

Obilne padavine so zabeležili zlasti v Poreču, kjer je davi poplavilo več ulic in cest, in več krajih v okolici Pulja.

Nad Istro in Kvarnerjem so ob tem v zgolj dveh urah zabeležili več kot 2500 udarov strel, večinoma nad južnim in vzhodnim delom Istre ter nad odprtim morjem.

Do konca današnjega dne naj bi bilo vreme na Jadranu spremenljivo, napoveduje hrvaški hidrometeorološki zavod. Dodajajo, da gre pričakovati opazno ohladitev ter občasne padavine, možne so tudi močnejše lokalne nevihte, zlasti popoldne in zvečer. Podobno gre pričakovati tudi v torek, nato naj bi se do četrtka postopoma zjasnilo in znova nekoliko ogrelo.