Pesmi kot glasbeno zatočišče

Avstrijska glasbenica Mira Lu Kovacs bi morala septembra 2020 nastopiti v ljubljanskem Kinu Šiška, vendar ji je epidemija onemogočila nastop. Obiskati bi nas morala ob predstavitvi prvega samostojnega albuma, je pa pri nas že nastopila z nekdanjimi zasedbami.

Minula leta in koronavirusni čas je izkoristila ter posnela pesmi, ki so nastajale zunaj njenih glasnih skupin, prvega tria Schmieds Puls, pop eksperiment zasedbe 5K HD ali pop grunge skupine My Ugly Clementine, ter ga izdala pod svojim imenom in z naslovom What Else Can Break. Samostojni prvenec bo s spremljevalno zasedbo predstavila danes ob 20. uri v ljubljanskem Kinu Šiška. Pred njo bo z intimnimi pesmimi nastopila domača kantavtorica Dora Tomori.