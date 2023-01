Po dveh letih bo v Žalcu spet ropotalo

BUMfest, ki se bo ta konec tedna po dveh letih premora zaradi epidemije vrnil na žalski oder, ostaja edini mednarodni festival tolkalnih skupin pri nas. Očitno je občinstvo tolkala, ki so lahko tudi človeška telesa oziroma praktično karkoli, pogrešalo. Šole so se za matinejo postavile v vrsto, ko niso še niti objavili, da festival letos bo. Za širše občinstvo iz vse Slovenije se obetata poslastici na večernih koncertih v petek in soboto, novost je družinski, nedeljski koncert, ki bo magičen. Dobesedno.

Organizatorja, Slovenski tolkalni projekt (SToP) ter Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, BUMfest pripravljata petnajstič. Umetniški direktor festivala Dejan Tamše je povedal, da si želijo obletnico dostojno zaznamovati in so tako dali občinstvu še en koncert. Gre za nedeljsko družinsko matinejo ob 11. uri. Nastopil bo SToP, skupina je med drugim dobitnica nagrade Prešernovega sklada, ki se je za to priložnost povezal s čarodejem Magic Aleksandrom. »Na vajah smo se našli, kdaj njega bolj izpostavimo, kdaj smo mi v ospredju, kakšno glasbo igrati – ali bolj divjo ali bolj nežno. Mislim, da smo prišli do zanimivega koncepta, ki je glasbeno še vedno na visoki ravni, ta čarobni element je nekaj dodatnega, s čimer se še nismo srečali,« je pojasnil Tamše, sicer tudi član skupine SToP.

Festival se bo tradicionalno začel z matinejo za šole jutri dopoldne. Organizatorji so bili zadovoljni, ker so vstopnice za matinejo pošle takoj, nato so pripravili še en šolski petkov matinejski koncert, tudi ta je razprodan. »Bile so prošnje za tretjo matinejo, ampak to je nehumano do glasbenikov. Je pa veliko zanimanje za nas res vesel podatek, ker je to občinstvo za naprej. Otroci bodo verjetno doma povedali, da so se imeli lepo. Če s tem dobimo še kakšnega starša več na večerni koncert, smo naredili vse,« je dejal Tamše.

Zvezde na žalskem odru

Otroci bodo dopoldne prisluhnili dansko-avstrijskemu dvojcu Funky Currywurst Brothers. Bila sta gosta že na 10. BUMfestu, a sta takrat imela le petnajstminutni nastop, zdaj pa bosta izvedla celoten koncert, pa tudi jutrišnji večerni koncert. Poslušalci bodo gotovo navdušeni, Peter Stavrum Nielsen in Johannes Bohun, ki sestavljata tolkalni duet, izhajata iz znane newyorške skupine Stomp, je pojasnil Tamše. »Skupina se še vedno pojavlja na Broadwayu, a so zaradi prepoznavnosti naredili franšize na vsaki celini, ker niso več utegnili izvesti vseh koncertnih turnej. Ta dva sta gojenca te šole. Ti glasbeniki so po navadi še odlični akrobati, športniki na odru.«

Na sobotnem večernem koncertu bo nastopila španska skupina Piscore. Celoten koncert bodo izvedli na enem inštrumentu, na marimbi. »Štirje igrajo na en inštrument, izvajajo pantomimo, ples, celo namizni tenis. Vse živo, kar ne sodi na klasični koncert. Dobili so nekaj lepih nagrad na festivalih,« je pojasnil Tamše.

Čeprav je zabavno, ni trivialno

Tamše je priznal, da pri snovanju programa za festival upoštevajo tudi želje občinstva, ki mu želijo predvsem približati tolkala na malo drugačen način. »Če bi vztrajali zgolj pri visokokakovostni glasbi, sem prepričan, da BUMfest ne bi zdržal petnajst let, ker je okolje za to premajhno. Visokokakovosten specializirani festival bi morali delati v Ljubljani, vendar sem prepričan, da tudi tam ne bi bil tak obisk, kot je v Žalcu. Treba je torej dati na tehtnico visoka umetniška pričakovanja in malo bolj lahkoten program, ampak še vedno vrhunski.«

Koncerti BUMfesta so velikokrat humorni, celo s klovnskimi vložki, a to še zdaleč ne pomeni, da gre za trivializacijo. »Program ni plehek, koncerti imajo svojo težo. Strokovno občinstvo lahko prepozna kvaliteto, vendarle igrajo visokokakovostni, izobraženi glasbeniki, ki so našli niše za glasbeno ustvarjanje,« je poudaril Tamše. Dodal je, da je tudi za glasbenike to izziv. Da se odločijo, da na marimbi ne bodo igrali Bacha, ampak pingpong …

Brezplačne delavnice

Tradicionalno bodo na BUMfestu tudi tokrat v soboto dopoldne brezplačne delavnice. Dve bosta namenjeni poznavalcem tolkal, dijakom, študentom, profesorjem, skladateljem … Štiri delavnice bodo namenjene širši javnosti, za vse, ki so jim tolkala blizu in bi radi izvedeli kaj novega. Delavnice, na katere se ni treba prijaviti, bo med drugimi vodil Nebojša Jovan Živković, je bil ponosen Tamše. »Gre za legendo na klasični tolkalni sceni, je avtor več knjig, ki jih uporabljamo profesorji v glasbenih šolah. Predstavljal bo, kako najde zvok na tolkalih, kaj pri tem uporablja, kakšne palice, kakšne udarce. Ta delavnica bo za poznavalce. Na drugi strani bo denimo delavnica, kako igrati na kahon, leseno škatlo, na katero lahko igra vsak. To bo pokazal Jaka Strajnar, tudi avtor več učbenikov.«

Kako bo z BUMfestom v prihodnje, Tamše ni mogel napovedati. Čeprav imajo podporo lokalne skupnosti, je podpora države, čeprav gre za priznani festival v tolkalnih krogih, vsako leto negotova. Tamše je dejal, da je vesel, da občinstvo sprejema festival, saj ga prav to omogoča. »Strogo se moramo zanašati na polno dvorano. Vstopnice so namreč glavni vir pokritja festivala.«

Festival sprejemajo tudi nastopajoči. Ni jih treba prositi, da pridejo igrat v Žalec, na vabila se vedno odzovejo. »Ta krog je precej zaprt, vsi se poznajo med sabo. Če bi bila kakšna slaba stvar, bi se razvedela. Z veseljem pridejo, dobro jih pogostimo, imajo polno dvorano, vrhunsko tehniko in luč, vse pogoje, da se počutijo kot glasbeniki v pravem pomenu besede, ne neki zabavljači. Sam sem glasbenik, to čutim in nočem, da bi se kdo tako počutil pri nas.«