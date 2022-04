Po njenem ritmu igra sveži oskarjevec Hans Zimmer

V nadaljevanju preberite:

Tolkalka Aleksandra Šuklar je rojena v Novem Sadu, odraščala je v Velenju, zdaj pa živi in dela na Dunaju. Je dobitnica številnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih, leta 2017 je dobila štipendijo avstrijskega kanclerja kot ena izmed izstopajočih mladih umetnikov, ki delujejo na Dunaju. Študij tolkal je končala na Univerzi za glasbo in umetnost (MUK) na Dunaju, v razredu Nebojše Jovana Živkovića. Od leta 2018 sodeluje s filmskim skladateljem Hansom Zimmerjem kot solistka v skupini pri njegovih dveh projektih, The World of Hans Zimmer in Hans Zimmer Live, s katerim bo prihodnjo nedeljo nastopila v ljubljanskih Stožicah.