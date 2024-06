Poletna noč v znamenju pevskih legend

Tradicionalni gala koncert, ki predstavlja bogato dediščino­ slovenske zabavnoglasbene ­zakladnice v izvedbi velikega revijskega­ orkestra, bo tokrat posvečen popevkam Ditke Haberl, Alenke Pinterič in Marjetke Nece Falk, glasbenim uspehom treh ­izjemnih pevk generacije, ki je zaznamovala zgodovino festivala Slovenska popevka in jo med drugim povezuje rojstno mesto Maribor.

Na Ljubljana Festivalu s tem koncertom napovedujejo izjemen glasbeni začetek poletja.

Ob spremljavi Simfoničnega orkestra, Big Banda in Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija ter s številnimi pevskimi solisti pod glasbenim vodstvom dirigenta Patrika Grebla bodo v novih pevskih izvedbah zazvenele nekatere največje uspešnice, ki so jim Ditka Haberl, Alenka Pinterič in Neca Falk posodile glas: Nad mestom se dani, Samo nasmeh je bolj grenak, Mlade oči, Vila z rimskega zidu, Kot nekdo, ki imel me je rad, Dan ljubezni, Sto majhnih nežnosti, Povabi srečo, Štajerska lady, Mini maxi, Krašovc, S kitaro in dolgimi lasmi, Prva ljubezen, Kako sva si različna, Dobro jutro, dober dan, Banane, Vsi ljudje hitijo in številne druge.

Na Ljubljana Festivalu s tem koncertom – prireditev bo vodil Mario Galunič – napovedujejo izjemen glasbeni začetek poletja, na katerem bodo med drugimi nastopili Nina Strnad, Nuška Drašček, Darja Švajger, Nuša Derenda, Eva Hren, Lara Jankovič, Anika Horvat, Lara Baruca, Saša Lešnjek, Zala Smolnikar, Andraž Hribar in Oto Pestner. Do zadnjega se ne bo vedelo, komu bo pripadla čast odpeti tradicionalni zaključni glasbeni dodatek Poletno noč, legendarno popevko Elze Budau in Mojmirja Sepeta, ki je nastala pred natanko šestdesetimi leti.

Alenka Pinterič je sklenila kariero z avtorsko monokomedijo Čuj, zašpilaj mi blues. FOTO: Ljubo Vukelič

Številne uspešnice treh pevk

Ditka Haberl je bila najprej članica skupin Bele vrane ter Pepel in kri, obe zasedbi sta bili znani po večglasnem vokalnem prepevanju z instrumentalno podlago. S skupino Pepel in kri je leta 1975 s pesmijo Dan ljubezni zastopala Jugoslavijo na Tekmovanju za Pesem Evrovizije v Stockholmu, ta pesem – ki menda Ditki Haberl ni najbolj pri srcu – je doživela številne izvedbe, izvajal jo je tudi Londonski kraljevi filharmonični orkester. Nato je nadaljevala solistično kariero. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je postala članica opernega zbora v mariborski Operi, tudi pozneje smo jo lahko videli na različnih gledaliških odrih, na katerih je uspešno ustvarjala na področju scensko-glasbenih projektov. Največje uspešnice je izvajala v zlatih letih slovenske popevke, širšemu občinstvu je najverjetneje najbolj znana s skladbo Samo nasmeh je bolj grenak, s katero je leta 1976 zmagala na Slovenski popevki.

Alenka Pinterič je najprej ustanovila dekliški kvartet The Chains, ki je prepeval pesmi Beatlov, nato je začela solistično kariero. Leta 1966 je prvič nastopila na festivalu Slovenska popevka, tistega leta je na Opatijskem festivalu dobila nagrado strokovne žirije s pesmijo Kadar pride dež. Pozneje je nastopala na vseh pomembnejših jugoslovanskih festivalih, veliko je gostovala tudi v tujini, od Sovjetske zveze in Portorika do ZDA in Južne Koreje. Pevka je z občutkom za beat, soul in jazz obogatila glasbeno produkcijo druge polovice preteklega stoletja pri nas. Velik je tudi njen prispevek k slovenskemu šansonu. Nastopala je še v operetah in muzikalih SNG Maribor. Glasbeno kariero je sklenila z avtorsko monokomedijo Čuj, zašpilaj mi blues in istoimensko zgoščenko, iz javnosti pa se je umaknila leta 2006, ko je izdala avtobiografijo The Beatles, Tito in jaz.

Številne pesmi v interpretaciji Nece Falk, zlasti z albuma Maček Muri in Muca Maca, so ponarodele. FOTO: Leon Vidic

Neca Falk je prvič nastopila na festivalu mladih leta 1969 v ljubljanski hali Tivoli, desetletje pozneje je izšel njen prvi album Danes. V karieri je izdala enajst albumov, med njimi je najbolj znan Vsi ljudje hitijo iz leta 1978. Ljudje jo poznajo po številnih uspešnicah, kot so Vsi ljudje hitijo, Dobro jutro, dober dan, Dravski most in Kako sva si različna, ki jo je zapela z Alfijem Nipičem. Sodelovala je tudi z drugimi glasbeniki, recimo z Andrejem Šifrerjem, Bojanom Adamičem in Tomažem Domiceljem. Veliko se je posvečala interpretaciji otroških pesmi, album Maček Muri in Muca Maca izpod peresa Kajetana Koviča je uglasbil skladatelj in kitarist Jerko Novak in je tako rekoč ponarodel. Neca Falk je tudi fotografinja in slikarka, ob tem se še vedno posveča tudi glasbi, njen zadnji album Od daleč je izšel leta 2014.