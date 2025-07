Poplesavati z duhom pokojnega moža

Ljubljana se bo pod okriljem Ljubljana Festivala nocoj zibala v ritmih flamenka – v Cankarjev dom prihaja večer El amor brujo, posvečen začarani ljubezni, ki bo ponudil preplet baletne pantomime, orkestrske suite in simfoničnih plesov v interpretaciji pevke flamenka Ginese Ortega ter plesalca flamenka Davida Romera.

Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA ter umetniški vodja in šef dirigent Josep Vicent se bosta predstavila z naborom skladb iz zakladnice zahodnoevropske glasbe. Pridružile se jim bodo tudi ilustracije španskega umetnika Sagarja Forniésa. Zasedbi, znani po slogovno širokem repertoarju in multimedijskih projektih, ki je bila leta 2023 nominirana za nagradi grammy in latino grammy za zgoščenko Ritmo. The Chick Corea Symphony Tribute, lani pa za ploščo Latin Rites, se bosta pridružili ikoni španskega flamenka, pevka Ginesa Ortega in plesalec David Romero.

Od Japonske do Danske

V Franciji rojena pevka romskega in levantinskega rodu Ginesa Ortega je večino življenja preživela v Kataloniji, kjer se je pri dvanajstih letih začela posvečati flamenku. Izpopolnjevanje v klasičnem petju in poglobljeno zanimanje za jazz sta izoblikovala njen izrazito vsestranski glas, s katerim je med drugim delovala v zasedbi Iberia, v kateri sodelujejo glasbeniki, kot sta Joan Albert Amargós in Carles Benavent, ter nastopila na številnih jazz festivalih po Franciji, Nemčiji in na Danskem.

V domačo in mednarodno flamenko produkcijo je močno vpet tudi plesalec David Romero, ki je solistično kariero začel leta 1994 v Barceloni, danes pa v mestu deluje kot umetniški vodja in koreograf v gledališču Palacio del Flamenco ter poučuje na visoki šoli za glasbo Taller de Músics. Med njegova številna mednarodna sodelovanja sodi tudi projekt, ki ga je podpisal s slovitim japonskim plesalcem flamenka Shōjijem Kojimo.

Stoletna igra ljubezni

Poleg orkestrske suite Španski capriccio, op. 34 v katero je Nikolaj Rimski-Korsakov vključil španske ljudske napeve, ter Simfoničnih plesov Leonarda Bernsteina, ki jih je skladatelj priredil iz odlomkov muzikala Zgodba z zahodne strani, bo zasedba izvedla še baletno pantomimo Začarana ljubezen, ki jo je v letih 1914 in 1915 po libretu Gregoria Martíneza Sierre (dobršen del libreta naj bi prispevala njegova nikjer podpisana žena María de la O Lejárraga) zložil španski skladatelj Manuel de Falla.

Delo, po naročilu slovite plesalke flamenka Pastore Imperio pisano za glas kantaore, plesalce in komorni orkester, je Falla leto zatem priredil za sekstet in mali orkester, nato pa preoblikoval še v enodelno baletno pantomimo, prvič uprizorjeno leta 1925 v Parizu in zatem leta 1927 v Metropolitanski operi.

Začarana ljubezen sledi zgodbi Andaluzijke Candele, ki je kljub ljubezni do moškega z imenom Carmelo obljubljena drugemu in z njim tudi poročena. Po dolgih letih Candelin mož umre in kot vdova se zaplete v razmerje s Carmelom, a jo pokojnik še naprej preganja, pri čemer vsako noč poplesuje z njegovim duhom in si v domači vasi prisluži renome norice.

Ko po pogovoru z vaškimi ženami Candela spozna, da ji je bil mož nezvest, se v njej prebudijo zametki načrta, s katerim bo pokojnikovega duha odvezala od sebe in vezala na ljubico. Gre za ples igre ljubezni, poudarja Fallo – danza del juego de amor.