Popularna glasba iz vzporednega sveta

Nocoj ob 20. uri bo v Cvetličarni nastopila svetovna glasbena atrakcija Scott Bradlee's Postmodern Jukebox. Ljubljano bo spet obiskala v okviru svetovne turneje ob deseti obletnici delovanja. Hkrati bo to tisoči koncert te zasedbe. Turneja, ki so jo poimenovali 10 Tour, je bleščeče, glamurozno in navdihujoče potovanje skozi posebno vesolje projekta Postmodern Jukebox. V njem se združujejo dobro znane pop uspešnice, preoblikovane v jazz iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, swing, doo-wop, motown in še kaj.