Praznik ambasadorjev slovenske pesmi

V letu, ko Slovenski oktet obhaja častitljivo sedemdesetletnico delovanja, so sedanji člani priredili sedem koncertov in vokalnih abonmajev. Praznovanje, ki se je začelo marca, bo septembra kulminiralo z jubilejnim gala koncertom na odru Križank v okviru Ljubljana Festivala in se še z nekaj koncerti izteklo do konca leta.

V sestavu se je v vseh letih zamenjalo več kot 40 pevcev, mnogi izmed njih so bili vodilni slovenski solisti svoje generacije ter so nastopali na največjih koncertnih in opernih odrih. Od pomladi 2019 ansambel deluje v novi zasedbi: Andrej Oder in Rok Ferenčak (prvi tenor), David Jagodic in Janez Triler (drugi tenor), Jože in Darko Vidic (bariton) ter Janko Volčanšek in Matej Voje (bas).