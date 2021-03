Prihodnje leto bo polnokrvno in rekordno

Z Bfree na koncert Metallice. FOTO: osebni arhiv

Dolga je pot na koncert

Tadej Košmerl, Koncerti.net, v družbi članov skupine Aerosmith Stevena Tylerja in Joeja Perryja. FOTO: Aaron Perry

Največ zanimanja za AC/DC in Rolling Stones

Miran Inhof, Bfree, in Alice Cooper. FOTO: osebni arhiv

Kako do vstopnic

Težko leto brez koncertov

S Koncetrti.net na koncert skupine Rolling Stones. FOTO: osebni arhiv

Pomoč države

Zadnja koncerta

Kdaj bodo spet koncerti

Koncertna statistika

Koncerti.net so na 1454 koncertov popeljali približno 125.000 ljubiteljev glasbe. Prvi je bil 15. decembra 2001 na Dunaju koncert Steva Vaia. Zadnji je bil v času koronavorusa, 25. julija lani, koncert Luke Šulića na Belopeških jezerih v Italiji.

Bfree so na 184 koncertov peljali približno 7000 ljubiteljev glasbe. Prvi je bil na Dunaju, 14. novembra 2014, koncert Jacka Whita. Tudi zadnji je bil na Dunaju, 19. februarja lani, koncert zasedb Five Finger Death Punch in Megadeth.

Organizirano obiskovanje koncertov v tujini ima pri nas kar dolgo tradicijo. Prvi so to počeli v turistični agenciji Kompas, sledilo je še nekaj bolj ali manj vztrajnih organizatorjev. Med njimi velja izpostaviti, ki deluje pod blagovno znamko Koncerti.net, nekoliko krajšo kilometrino pa ima novinars podjetjem Bfree. Prvi je popeljal obiskovalce na 1454 koncertov, drugi na 184.Koncerti.net bodo letos zaznamovali dvajset let delovanja. »Takrat je bila pri nas skromna ponudba prevozov na koncerte v tujino. Povod za to odločitev je bila odpoved ogleda koncerta moje nekdanje konkurence, ki je bila izvedena zelo neprofesionalno – za odpoved prevoza sem izvedel šele dan pred odhodom. To me je tako ujezilo, da sem se začel s tem ukvarjati kar sam,« je povedal Tadej Košmerl.Prvi ogled koncerta v njegovi organizaciji je bil 15. decembra 2001, ko so šli s kombijem na Dunaj na koncert Steva Vaia. Med njimi sta bila tudi udeleženca, ki sta danes priznana kitarista. S Stevom Vaiem so se takrat fotografirali pred dvorano.Miran Inhof je povedal, da se je za to odločil, ker je redno obiskoval koncerte kot novinar, fotograf in ljubitelj glasbe, hkrati je dolgo delal v turizmu. »To je bil logični preplet vseh teh dejavnikov. Pod blagovno znamko Bfree obiskujemo koncerte od leta 2014.« Tudi on je prvo skupino pod lastno blagovno znamko peljal na Dunaj, na koncert Jacka Whita 14. novembra 2014.Na nekatere koncerte so glasbeni navdušenci pripravljeni potovati precej daleč, kar vzame tudi po tri dni. Tako je Košmerl organiziral obisk koncertov v Berlinu, kjer so trikrat doživeli koncert skupine U2, pa Coldplay in Kings of Leon. V Katovice so šli na U2 in Guns N' Roses. V Rimu so bili na Bruceu Springsteenu, Rolling Stones, Madonni, Muse in Simonu & Garfunklu, v Zürichu so bili na Rolling Stones, Coldplay, Iron Maiden in The Doors of 21st Century, v Prago so peljali že na 25 koncertov, večinoma za tri dni.Inhof je organiziral ogled koncertov Erica Claptona in skupine Rolling Stones v Londonu. Načrtuje tudi večdnevno potepanje po Floridi z obiskom koncerta. Čakajo pravega izvajalca in da se bo situacija s covidom-19 umirila. Večdnevni koncertni aranžmaji zajemajo predvsem Prago, Berlin, Rim in London, ki so tudi sicer zanimive turistične destinacije, in obsegajo še ogled znamenitosti.Koncerti.net so na 1454 koncertov popeljali približno 125.000 ljubiteljev glasbe, Bfree pa na 184 koncertov približno 7000 ljubiteljev glasbe. »Največji trije koncerti v naši organizaciji so bili AC/DC v Spielbergu (57 avtobusov), Rolling Stones v Spielbergu (49 avtobusov) in Bon Jovi v Zagrebu (35 avtobusov in poseben vlak z desetimi vagoni). Na rekordni koncert AC/DC smo peljali skoraj tri tisoč oboževalcev iz Slovenije,« je povedal Košmerl.Inhof je dodal, da »bolj ko je glasbenik legendaren, večje je povpraševanje, saj gredo na koncert tisti, ki so že bili, in 'novinci', ki bi radi izvajalca ali bend slišali v živo, preden se upokoji. Drugo nenapisano pravilo je, da imajo rock in metal izvajalci zvestejše občinstvo. Mnogi gredo na njihove koncerte vsakič, ko so v bližini. Ko je bila Metallica na turneji WorldWired (2018–2019), smo v Bologno, Prago in na Dunaj odpeljali malo več kot 1500 oboževalcev iz Slovenije.«Bolj ko so koncerti zaželeni, težje je priti do vstopnic, zato nas je zanimalo, kako si zagotovijo določeno kvoto vstopnic. Košmerl je pojasnil, da je treba za najbolj zaželene koncerte vstopnice kupiti in plačati vnaprej, še preden prodajo prvi aranžma. »Včasih se je mogoče dogovoriti z organizatorji za rezervacijo vstopnic, vendar je to bolj izjema kot pravilo. Vedno bolj se dogaja, da je nakup več vstopnic otežen zaradi preprečevanja prodaje na črnem trgu.« Inhof je dodal, da do vstopnic pridejo po različnih prodajnih kanalih. »Če si zanesljiv partner, ki se drži plačilnih rokov in dogovorov, ni težav z nakupom vstopnic. Da imamo tak 'status' pri koncertnih organizatorjih, mi je v čast.«Te dni mineva eno leto od razglasitve pandemije in prestavitve ter odpovedi skoraj vseh koncertov. Košmerl je dejal, da je to leto bilo težko za njegovo podjetje. »Januarja in februarja lani, še pred koronavirusom, smo obiskali dvanajst koncertov, od marca naprej le enega. Na teh trinajst koncertov smo peljali dobrih sedemsto potnikov. Predlanskim smo jih peljali več kot deset tisoč na osemdeset koncertov. Upad potnikov v primerjavi z letom prej je kar 93-odstotni.«Inhof je povedal, da so »brez prihodka iz osnovne dejavnosti že vse leto in bo tako gotovo še nekaj časa. Moral sem se ukvarjati tudi s čim drugim. Veliko je bilo administrativnega dela zaradi prestavljenih in odpovedanih koncertov, fiksni stroški obratovanja agencije so enaki kot prej, prihodek je bil v tem času ničen. Ob začetku epidemije so države sprejemale različne zakonodaje za zaščito prireditvenega sektorja, tukaj mislim predvsem na izdaje vrednotnic (vavčerjev) namesto vračila kupnin za odpovedane in prestavljene dogodke. Težko je omogočati vračilo kupnine, če namesto kupnine dobiš vrednotnico z rokom dospelosti konec leta 2022. Eni organizatorji omogočajo vračilo, drugi ne. Italijanski trg je pregovorno konfuzen, tam na tem področju vlada popolna zmeda.«»Država mi je za lani nakazala 5050 evrov mesečnega temeljnega dohodka, povrnjenih fiksnih stroškov je bilo za 6000 evrov ter oproščenih prispevkov za dobrih 6000 evrov. Vsega skupaj nekaj več kot 17.000 evrov. Sliši se veliko, vendar sem lani samo za prispevke za socialno varnost plačal državi skoraj 25.000 evrov. Torej – pomoč države ni zadostovala niti za pokritje mojih prispevkov. Hvaležen sem za pomoč, kolikor je je bilo, je pa realnost, da sem dobil 'pomoči' precej manj, kot sem moral prispevati v državno malho,« je potarnal Košmerl. Inhof je poudaril, da je državna pomoč vsekakor bila dobrodošla. »Pri tej specifični branži smo kot agencije v drugačnem položaju, pri nas je ogromno finančnih sredstev vezanih na kupljene vstopnice.«Zadnji koncert, na katerega so Koncerti.net peljali občinstvo, je bil v času koronavirusa, 25. julija lani, ko so peljali avtobus oboževalcev na koncert Luke Šulića na Belopeška jezera v Italijo. To je bil eden od redkih večjih koncertov, ki je bil v času koronavirusa izveden, seveda z upoštevanjem takrat veljavnih ukrepov. Bfree so nazadnje bili na koncertu 19. februarja lani na dunajskem nastopu Five Finger Death Punch in Megadeth. »Večina lanskih koncertov je bila prestavljena najprej na letošnje leto, letos pa so že veliko koncertov prestavili na prihodnje leto. Popolnoma odpovedanih, torej brez nadomestnih datumov, je bilo dvajset koncertov. Za te seveda vrnemo celotno kupnino, prav tako vrnemo kupnino tistim, ki se na novo napovedanih koncertov ne bi mogli udeležiti v novem terminu. Problem je v tem, da za vse vrnjene oziroma odpovedane vstopnice ne dobimo vrnjenega denarja, temveč dobimo vrednotnico –​ vavčer, strankam pa kljub temu vrnemo gotovino. Skoraj pri vsakem nakupu vstopnic je treba plačati še dajatev prodajnemu mestu, ki ob stornu ni povrnjena. V Italiji so te dajatve izredno visoke, lahko dosežejo tudi več kot deset odstotkov vrednosti vstopnic, kar ve vsak, ki je kdaj kupoval vstopnice za tamkajšnje koncerte. Strošek vseh dajatev, poštnin in nakazil za neizvedene koncerte je nekaj tisoč evrov,« je povedal Košmerl.»Za zdaj je bilo odpovedanih devet koncertov iz naše ponudbe, dvainštirideset jih je bilo najmanj enkrat prestavljenih, nekaj zdaj že drugič. S tem smo imeli precej stroškov, denimo koncerta Guns N' Roses v Pragi in System of a Down v Budimpešti sta bila odpovedana. Strankam smo vrnili celotno kupnino, od organizatorjev pa naj bi dobili povrnjene vstopnice konec leta, torej dobro leto po odpovedi,« je pojasnil Inhof.Po napovedih naj bi v tujini kmalu oživela koncertna prizorišča, zato nas je zanimalo, ali so že začeli prodajati aranžmaje za koncerte in festivale. Košmerl je povedal, da je večina kupcev aranžmajev kljub spremenjenim datumom ostala pri svojem naročilu. Odpovedi je bilo okvirno okoli 20 odstotkov. »Tako da lahko rečem, da osemdeset odstotkov oboževalcev namerava obiskati koncerte svojih priljubljenih skupin, ko bo to mogoče. Trenutno imamo na seznamu za vse prihodnje koncerte skoraj štiri tisoč prijavljenih.« Tudi Inhof je povedal, da ves čas prodajajo aranžmaje za potrjene koncerte.»Vesel bom, če bomo letos odpeljali vsaj na kakšen koncert v tujino. Pričakujem, da bo večina koncertov prestavljena na prihodnje leto. Koncertne turneje so logistično velik zalogaj, ki vključuje mesece priprav, in redkokdo bo v teh negotovih časih čakal do zadnjega, ali jo bo mogoče izvesti ali ne. Enostavno preveč je neznank, da bi lahko kdorkoli napovedal usodo koncertov ter kako in kdaj se bo industrija spet zagnala. Čakamo na boljše čase,« je povedal Košmerl.Po Inhofovem mnenju lahko poleti pričakujemo koncerte kot lani, torej z vsemi omejitvami in varno razdaljo. »Odgovora, kdaj se bomo vrnili v koncertno ­normalnost, trenutno nimata niti Mick Jagger niti Angela Merkel. (Pre)počasna dobava cepiva je ta trenutek svobode premaknila s poletja na poznejše mesece, še decembra je bilo z napovedmi poletnih turnej – torej ne prestavljenih, temveč na novo napovedanih – nakazano, da svetovna koncertna industrija verjame v obljube o zadostni precepljenosti populacije. Anglija kot najbolj precepljena evropska država je optimistično napovedala vrnitev v normalo 21. junija, a bi z navdušenjem še malo počakal. Če smo se kaj naučili v zadnjem letu, smo se tega, da politika in stroka spreminjata odločitve in napovedi tako pogosto, kot se menja vreme, zato jih vedno sprejmem z dobršno mero zadržanosti. Leto 2022 naj bi bilo po mnenju poznavalcev koncertno rekordno tako po turnejah kot obiskanosti. Držimo pesti, da bo res tako.«