Različnost korejske tradicionalne in sodobne glasbe

V okviru Cankarjevih torkov bo ob 20. uri v Klubu Cankarjevega doma nastopil korejski duet Dal:um. Sestavljata ga Ha Su Jeon​, ki igra na kajagum, in Hvang Hje Jung​, ki igra na komungo. V Ljubljani smo doslej spoznali najbolj uspešne in v svetu znane korejske izvajalce, kot so Džambinai, Tori Ensemble, Black String in Park Džiha. Duo Dal:um nadaljuje to tradicijo in se celo ponaša z izdajo prvenca Similar & Different za Tak:til pri ljubljanski založbi Glitterbeat.