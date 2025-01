Rušenje četrte stene in glasbeni obiski na domu

V nadaljevanju preberite:

V enem tednu se bo zvrstilo 258 dogodkov v 150 nekonvencionalnih prostorih, kot so dnevne­ sobe, ateljeji, kuhinje, galerije­ in starinarnice. Program se bo odvijal tudi v socialnih ustanovah, domovih za starostnike, na javnih površinah, gledališčih in klubih. Kot nam je povedal pobudnik festivala Matija Solce, je Kavč festival vse bolj prepoznaven. To pomeni, da je čedalje lažje najti nastopajoče, pa tudi gostitelje tega edinstvenega festivala.