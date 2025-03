V nadaljevanju preberite:

AccordiOna je harmonikarski orkester, ki ga umetniško vodi dirigentka Radmila Bikić Magdić, in ga sestavljajo študentke in absolventke do- in podiplomskega študija konservatorijev in glasbenih akademij ter profesorice koncertne harmonike iz vse Slovenije, nekaj pa tudi iz Hrvaške in Italije. Jutri bodo ob 20. uri nastopile z gosti v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Več o orkestru nam je povedala organizacijska vodja Nadja Knez.