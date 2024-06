Selitveni koncert Godibodi

Godibodi, festival sodobne avtorske in etno glasbe, bo s posebnim koncertom zaznamoval sodelovanje z novim koproducentom in napovedal osrednji, jesenski program. Festival, ki letos praznuje 17 let obstoja, bo tudi tokrat postregel s svežo kakovostno avtorsko glasbo slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev. Na letnem odru ljubljanskega Hostla Celica se bodo ob 20. uri ob spremljavi Janeza Dovča (harmonika, elektronika), Klemna Kotarja (saksofon, flavta) in Gorana Krmaca (tuba, perkusije) predstavili štirje vokalisti: Neža Drobnič Bogataj, glavna protagonistka zasedbe Belin; Ana Mezgec, avtorica, violinistka in šansonjerka zasedbe Nakána; Ana Maria Mitić, šansonjerka in avtorica (na fotografiji), in Tomaž Hostnik, klaviaturist, avtor in šansonjer. S selitvenim koncertom se Godibodi zahvaljuje Ljubljanskemu gradu, ki je festival zadnja leta gostil v Hribarjevi dvorani. Festival Godibodi bo v klubu Cankarjevega doma prvič zazvenel 22. in 23. oktobra.