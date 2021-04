Slovenski reggae z vonjem po Jamajki

V nadaljevanju preberite:

Tadej Tratnik, bolj znan po umetniškem imenu Tadiman, je reggae pevec, glasbenik in producent. Na glasbeni sceni je dejaven več kot 25 let, in sicer kot vodja zasedbe Siti hlapci ter pevec italijanske skupine Makako Jump in mednarodne zasedbe Ufoslavians. Pred kratkim je izdal samostojni prvenec Soljahs of Love z nekaj jamajškimi gosti.