Spektakularni večer filmske glasbe

V nadaljevanju preberite:

V dvorani ljubljanskih Stožic je Hans Zimmer, nemški velemojster hollywoodske filmske glasbe in sveži prejemnik oskarja za glasbo za film Dune – Peščeni planet, v nedeljo s svojo skupino, orkestrom in tehničnim osebjem z več kot dve uri in pol trajajočim vizualno-zvočnim spektaklom pričaral nepozaben večer.

»Srečen sem, da smo bili tako pogumni in se odpravili na turnejo, prav tako sem srečen, ker ste bili tudi vi pogumni, ker ste prišli«, se je zgovorni Zimmer dobrikal občinstvu. To je bil prav tako ganjeno, ne le zaradi obetajočega spektakla, temveč tudi zato, ker so ljudje lahko po nekaj več kot dveh letih končno prišli na velik koncert svetovne glasbene zvezde.