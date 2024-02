Taylor Swift na podelitvi glasbenih nagrad grammy spisala zgodovino

Pop pevka Taylor Swift se je na nedeljski 66. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu zapisala v zgodovino kot edina oseba, ki ji je doslej v zgodovini uspelo osvojiti štiri grammyje za album leta. 34-letna pevka ga je tokrat dobila za album Midnights. Grammyja za ploščo leta je za Flowers dobila Miley Cyrus.

»Rada bi vam povedala, da je to najlepši trenutek v mojem življenju, vendar se počutim srečno tudi, ko končam pesem. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko počnem to, kar imam tako rada!« je izjavila zvezda ameriške pop glasbe, ko je prejela nagrado iz rok Celine Dion.

Taylor Swift je bila na letošnjih grammyjih nominirana v šestih kategorijah, med drugim tudi za najboljšo pesem, ki jo je za pesem What Was I Made For? dobila Billie Eilish. Swiftova je z Midnights osvojila še grammyja za najboljši pop vokalni album.

Swiftova je bila z dosedanjimi tremi grammyji za album leta v družbi s Frankom Sinatro, Steviejem Wonderjem in Paulom Simonom.

Dva grammyja je osvojila tudi Miley Cyrus, in sicer poleg nagrade za ploščo leta tudi za najboljši pop solo nastop (Flowers).

Temnopolta glasbenica in skladateljica SZA je na podelitev prišla z največjim številom nominacij, devet, in osvojila tri grammyje, in sicer za najboljši nastop pop dueta ali skupine (Ghost in the Machine), najboljšo R&B pesem (Snooze) in najboljši progresivni R&B album (SOS).

Victoria Monet je bila razglašena za najboljšo debitantko, dobila pa je še grammyja za najboljši R&B album (Jaguar II).

66. podelitev grammyjev je v prenosu ameriške televizije CBS ponovno vodil komik Trevor Noah. Poleg zgodovinskega dosežka Taylor Swift je bilo podobnih mejnikov še nekaj. Karol G se je tako v nedeljo zapisala v zgodovino kot prva ženska izvajalka, ki je za svojo uspešnico Manana Sera Bonito prejela nagrado za najboljši album urbane glasbe v španskem jeziku.

Med nastopajočimi na podelitvi je bila Olivia Rodrigo, ki je svojo krvoločno balado Vampir pospremila s kapljicami rdeče tekočine, 80-letna Joni Mitchell je nastopila s skladbo Both Sides Now z albuma Clouds iz leta 1969, Travis Scott je izvedel skladbe My Eyes, I Know? in Fein, Burna Boyu sta se pridružila Brandy in 21 Savage ter izvedla skladbe On Form, City Boys in Sittin' on Top of the World.

Taylor Swift z Lucy Dacus. FOTO: David Swanson/Reuters

Posebej so počastili tudi glasbenike, ki so umrli v lanskem letu. Stevie Wonder je v čast Tonyju Bennettu izvedel For Once in My Life in The Best Is Yet To Come, Annie Lennox pa za Sinead O'Connor Nothing Compares 2 U. Na koncu je z dvignjeno pestjo zahtevala prekinitev ognja na Bližnjem vzhodu in mir na svetu.

Večkratni dobitnik grammyja Jon Batiste je za pokojnega glasbenega izvršnega direktorja Clarencea Avanta izvedel več skladb, med njimi Ain't No Sunshine in Lean On Me. Oprah Winfrey se je poklonila Tini Turner s pesmijo Proud Mary, ki sta jo izvedla Fantasia Barrino in Adam Blackstone. Na oder je stopila tudi SZA s svojimi uspešnicami.

Prvega grammyja je za najboljši solo pop nastop Miley Cyrus podelila Mariah Carey, za Cyrusovo pa je bil to sploh prvi grammy v karieri. Dua Lipa je zapela svojo novo pesem Training Season in tudi uspešnico iz filma Barbie Dance the Night,

Grammyja za najboljši country album je prejela Lainey Wilson (Bell Bottom Country), Jay-Z pa je prejel posebno nagrado Dr. Dreja Global Impact Award.

Grammyja v eni od treh novih letošnjih kategorij za najboljšo pop plesno ploščo je dobila Kylie Minogue, kar je bila njen novi grammy po 18 letih.

Približno 80 grammyjev so podelili že pred prenosom. Med njimi prav tako grammy za novo kategorijo – najboljšo afriško glasbo, ki ga je dobila južnoafriška pevka Tyla (Water).

Raper Killer Mike je dobil tri grammyje, in sicer za najboljši rap nastop in najboljšo rap pesem (Scientists & Engineers) ter najboljši rap album (Michael). Tik pred podelitvijo je sicer pristal v priporu, saj se je po navedbah policije Los Angelesa zapletel v pretep.

Grammyja je že drugič doslej dobila tudi nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama, in sicer spet za najboljšo zvočno knjigo The Light We Carry. Prvega je dobila leta 2020 prav tako za zvočnico svoje knjige Becoming.