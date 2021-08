Umrl je bobnar Rolling Stonesov Charlie Watts

Člani skupine Rolling Stones. Charlie Watts je prvi z leve, ob njem Ronnie Wood, Mick Jagger in Keith Richards. FOTO: Luke Macgregor Reuters/Pictures

Umrl je bobnar The Rolling Stonesov, poroča britanski BBC. Poslovil se je v starosti 80 let, mnogi so mu priznavali status enega najboljših bobnarjev na svetu. Novico o njegovi smrti je sporočil njegov predstavnik.Watts, letnik 1941, je pri Stonesih bobnal od leta 1963 in bil najstarejši v zdajšnji zasedbi skupine.insta letnik 1943,pa 1947.Skupina je več kot pol stoletja najbolj odmevna nosilka naziva rock'n'roll zasedbe številka ena na svetu. Izdala je 30 studijskih in 23 živih albumov, ob teh pa še mnoge kompilacije.Watts je ustvaril tudi samostojna albuma Long Ago & Far Away in Watts at Scott's in v glasbeni karieri igral bobne tudi v drugih znanih jazz skupinah, kot je High Flying Bird. V primerjavi z drugimi člani Stonesov je veljal za precej mirnega.»Z veliko žalostjo oznanjamo smrt svojega ljubljenega Charlieja Wattsa,« so zapisali v sporočilu o njegovi smrti. »Danes je umrl v londonski bolnišnici, mirno, obkrožen z družino.«Stonesi so pred tedni napovedali, da Wattsa ne bo na njihovi turneji po ZDA, in sicer po okrevanju po zdravstvenem posegu. Kakšnem, niso objavili, a so ga označili za uspešnega. Wattsa so sicer leta 2004 zdravili zaradi raka na grlu.Leta 1964 se je poročil s, s katero sta imela hčerko.