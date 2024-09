Umrl je Bora Đorđević, frontman Riblje čorbe

Srbska skupina Riblja čorba je na družbenih omrežjih sporočila, da je umrl njen frontman Bora Đorđević.

»Spoštovani prijatelji, z žalostjo vas obveščamo, da nas je zapustil naš prijatelj in brat, Borisav Bora Đorđević. Počivaj v miru, dragi naš Boki,« so zapisali.

Đorđević, ki bi 1. novembra dopolnil 72 let, je umrl v Ljubljani. V UKC je pristal zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni. Pred dnevi je tako skupina sporočila, da so mu zdravniki zaradi porušenega zdravstvenega stanja v izogib naporom prepovedali potovanja. »Kot vedno bomo premagali bolezen in čim se Bora pozdravi, se srečamo na novih druženjih,« so dodali.

Provokativna besedila, veliki uspehi

Z glasbo se je Đorđević začel ukvarjati že v mladosti v rodnem Čačku, leta 1972 pa je ustanovil svoj prvi akustični sestav Zajedno, s katerim je posnel nekaj pesmi. Iz več različnih zasedb je pozneje nastala Riblja čorba, v kateri se je razvijal kot pevec ter glavni avtor besedil in glasbe. Igral je tudi akustično kitaro.

Uradno je skupina nastala leta 1978. FOTO: Press Release

Uradno je Riblja čorba nastala leta 1978 in še istega leta objavila svoj znameniti singl s pesmijo Lutka z naslovne strani, ki je postala ena najbolj priljubljenih pesmi skupine. Med najbolj uspešne rock zasedbe nekdanje skupne države se je vpisala že z debitantskim albumom Kost u grlu leta 1979, svoj status pa je utrdila s Pokvarenom maštom i prljavim strastima (1981) in Mrtvo prirodo (1981).

Tretja plošča je bila takrat verjetno najbolj prodajana plošča jugoslovanske scene, ki je bila tedaj ena najmočnejših rock scen v Evropi. Končno število se je ustavilo pri 450.000 izvodih, na njej so se znašle uspešnice Volim, volim žene, Pekar, lekar, apotekar, Na zapadu ništa novo in Neću da ispadnem životinja.

Zaradi provokativnih besedil se je skupina znašla pod drobnogledom oblasti, vendar glasbenikov to ni ustavilo. Vstopnice so bile razgrabljene, kjerkoli se je Riblja čorba pojavila. Na koncertu v Zagrebu so do smrti pohodili mladoletnico, mediji pa so tragedijo izkoristili za obračun s skupino in rock glasbo nasploh. Zaradi stiha »za ideale ginu budale« v pesmi Na zapadu ništa novo so se srečali tudi z zahtevo po prepovedi plošče, pa tudi s prekinitvami in odpovedmi koncertov, ker da njihovo obnašanje ni v skladu s socialistično moralo.

Nabito poln koncert Riblje čorbe v Celju 2021 FOTO: Gregor Katič

Đorđević se je rad dotikal aktualnih političnih tem, primer sta skladbi Tito je vaš in Al Kapone. Z Ribljo čorbo je izdal kakšnih 20 albumov, kot izredno ploden ustvarjalec pa je prispeval pesmi tudi za druge izvajalce, kot so Miki Jevremović, Maja Odžaklijevska, Bisera Veletanlić, Oliver Mandić, Generacija 5, Dejan Cukić in Legende. Prejel je srbsko odlikovanje za umetniške zasluge.

S skupino je leta 2017 napolnil ljubljanske Stožice ob 40-letnici delovanja, ob 35-letnici skupine, leta 2013, pa je pred koncertom v Križankah za Delo dejal, da je prepričan, da bo umrl na odru. »Meni se zdi, kot da smo začeli včeraj. Glede na to, da nas mladina še vedno posluša, sploh ne nameravam v pokoj, tako da bom gotovo umrl na odru. Čeprav smo pravkar izdali nov album, se že nabirajo nove pesmi. Če ne bi imeli kaj povedati, bi že prej nehali igrati. Ko ne bomo več imeli kaj povedati, se bomo tudi razšli. Tega ne bomo obešali na veliki zvon in naredili pet poslovilnih turnej.«