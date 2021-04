Umrla je nemška mezzosopranistka Christa Ludwig

Skoraj pol stoletja na najpomembnejših svetovnih odrih

V 94. letu starosti je v soboto v Klosterneuburgu pri Dunaju umrla nemška operna pevka. Novico o smrti je v nedeljo za avstrijsko tiskovno agencija APA potrdila njena družina. Veljala je za eno pomembnih opernih pevk 20. stoletja. Leta 2018 je prejela najpomembnejšo nemško nagrado za klasično glasbo Opus Klassik za življenjsko delo.Rodila se je v Berlinu 16. marca leta 1928 v družini glasbenikov. Njen oče je bil tenorist, mati pa mezzosopranistka. Odraščala je v Aachnu. Nadarjenost je pokazala zelo zgodaj, že kot osemletna je pela veliko Arijo kraljice noči v Mozartovi operi Čarobna piščal.V Aachnu je na konservatoriju obiskovala pouk klavirja, violončela, flavte in teorije. Petja se je sprva učila izključno pri materi. »Peti je zame enako naravno kot hoditi,« je dejala ob neki priložnosti.Debutirala je leta 1946 kot princ Orlovski v Straussovem Netopirju v Mestni operi (Städtischen Bühnen) v Frankfurtu. Skoraj pol stoletja je nastopala na najpomembnejših svetovnih odrih. Po Darmstadtu in Hannovru je leta 1955 prišla v Dunajsko državo opero, kjer je odpela več kot 40 različnih vlog.Od prvega nastopa na salzburškem festivalu leta 1955 je bila tam redna gostja, pa tudi v Bayreuthu in na številnih drugih pomembnih glasbenih festivalih in prizoriščih – med drugim v Nemški operi v Berlinu ter Metropolitanski operi v New Yorku. Upokojila se je leta 1994.Njen repertoar je obsegal najpomembnejše vloge za alt in mezzosopran od Mozarta do Bele Bartoka, pa tudi številne dramatične sopranske vloge. Med njene najpomembnejše vloge štejejo Maršalka v Kavalirju z rožo Richarda Straussa, Kundry v Wagnerjevem Parsifalu, Leonora v Beethovnovi operi Fidelio in Lady Macbeth v Verdijevi operi Macbeth.Sodelovala je z najpomembnejšimi svetovnimi dirigenti:in