V nizkem startu za špil

Tinkara Kovač je pred kratkim pri založbi Dallas Records izdala­ album Neskončnost, na katerega je uvrstila šestnajst skladb, med njimi štiri novitete, druge pa so dobile novo zvočno podobo z akustičnimi inštrumenti in drugačnimi aranžmaji. Na albumu sodeluje s številnimi glasbeniki, med njimi sta Ian Anderson iz skupine Jethro Tull in priznani italijanski glasbenik Giovanni Toffoloni. Četrt stoletja kariere in izida novega albuma še ni mogla proslaviti, napovedala pa je velik koncert v portoroškem Avditoriju 15. aprila.