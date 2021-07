Vzhajajoča operna diva Sonja Jončeva na 69. Ljubljana Festivalu

Branko Robinšak. FOTO: Festival Ljubljana

Pod taktirko dirigenta Francesco Ivan Ciampa bo z njima nastopil Orkester SNG Opera in balet Ljubljana. Na koncertnem odru bomo pod zvezdnatim nebom prisluhnili najlepšim Puccinijevim arijam in opernim duetom. Sopranistka nam prihaja prvič. V Ljubljani se bo predstavila po nastopu v slavni Festivalni dvorani v Baden-Badnu, po koncertu v slovenski prestolnici pa bo gostovala na Salzburškem festivalu in v veronski Areni. Predlani je pod taktirko legendarnega Zubina Mehte debitirala tudi z orkestrom Berlinske filharmonije. V preteklih letih je zmagala na številnih glasbenih tekmovanjih, med drugim je leta 2010 osvojila prvo mesto in posebno nagrado CultureArte na tekmovanju Operalia Plácida Dominga, ki je 8. julija s sopranistkama Sabino Cvilak in Saioo Hernández prav tako nastopil na 69. Ljubljana Festivalu. Po seriji spektakularnih prvencev v največjih svetovnih opernih hišah, kot so Metropolitanska opera v New Yorku, Kraljeva operna hiša v Londonu, milanska Scala, Bavarska državna opera in druge, je danes ena od najbolj iskanih pevk svoje generacije in mednarodno poznana po vodilnih opernih vlogah. Med drugim so jo kritiki razglasili za najboljšo interpretko Violette v Verdijevi La Traviati po Marii Callas. Poleg vznemirljivega glasu slavno operno pevko odlikuje tudi dobrodelnost. Lani je v sodelovanju s prestižno znamko Rolex, za katero je njena svetovna ambasadorka, izvedla koncertno serijo dogodkov, katere izkupiček je bil namenjen glasbenikom, ki so imeli zaradi pandemije covida-19 izpad prihodka. Z uspešno kariero se ponaša tudi tenorist Branko Robinšak, prvak SNG Opera in balet Ljubljana. Slovenski umetnik je v bogati solistični karieri nanizal veliko uglednih nastopov in vlog ter gostoval na različnih opernih in koncertnih odrih po svetu. Je redni gost Ljubljana Festivala, na katerem je nazadnje nastopil lani kot Ismaele v Verdijevi operi Nabucco. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade, med drugim leta 2011 nagrado Prešernovega sklada. Dirigent Francesco Ivan Ciampa, ki bo vodil Orkester SNG Opera in balet Ljubljana, redno sodeluje z najpomembnejšimi opernimi hišami in orkestri na svetu, njegov repertoar pa vključuje tako dela italijanske kot tudi svetovne glasbene zakladnice.