Za glasbenika so pomembna obdobja tišine

Rondeau je bil z enaindvajsetimi leti eden najmlajših zmagovalcev mednarodnega čembalističnega tekmovanja v Brugesu, prejel je tudi prestižno francosko nagrado Victoires de la Musique Classique v kategoriji »odkritje inštrumentalnega solista«, zdaj je eden najbolj iskanih in cenjenih čembalistov.

Jutri zvečer bo v Cankarjevem domu nastopil z Bachovimi Goldbergovimi variacijami, v četrtek pa s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija z deli Chabrierja, Poulenca in Debussyja.

Gospod Rondeau, kaj je potrebno za zeleno turnejo z Bachovimi Goldbergovimi variacijami, na kaj ste pozorni?

Zamisel je preprosta: ustvariti geografsko zaporedje koncertnih prizorišč, da bi se izognili prevelikim razmikom med nastopi in se kar se da izognili prevozom z letali. Pri tem morajo biti udeleženi vsi v produkciji, zastopniki in prireditelji. Tako lahko z enim inštrumentom potujemo drugače, kar da turneji drugačno barvo, drugačen okus. Seveda ne morem reči, da smo glasbeniki zeleni, saj potujemo in tako ali drugače okolje onesnažujemo. Želim si, da bi si postavljali dobra vprašanja in tako še lahko živeli kot glasbeniki, a hkrati poskušali najti rešitve za manjše onesnaževanje. To ni lahko, a je nujno!

Na kakšen inštrument igrate?

Nastopam s čembalom, ki ga je naredil Jukka Ollikka v Pragi leta 2018 po vzoru nemškega modela, kot ga je zasnoval Jonte Knif. Izrazno je zelo močan inštrument s široko paleto, kar je odlično za program, kakršne so Goldbergove variacije, delo, ki ponuja različne jezike in načine izraza. Pomembno se mi je zdelo najti ustrezno glasbilo, s katerim se lahko lotim te zahtevne mojstrovine.

Program naj pripoveduje zgodbo, naj bo potovanje, ste povedali v enem od intervjujev. Lahko razložite?

To je cikel s poglavji, odstavki, frazami, besedami in ločili, objet z jezikom glasbe, tako da ne morem reči, da ni zgodba. Glasba izraža nekaj, kar moramo glasbeniki prevesti, prepisati. Ne gre za tok not brez pomena, ampak nekaj pomeni. To 'nekaj' bi moralo govoriti. Kako? Morda tako, da je zmožno slediti pripovednemu okviru in pustiti, da se zgodba pripoveduje sama. Pomembno je slediti glasbeni obliki.

Za čembalo obstaja obsežen repertoar del od 16. do 18. stoletja. Kaj pa lahko ponudita 20. in 21. stoletje?

Čembalo je zelo zanimiv, ker je njegova zgodba vijugasta, manj premočrtna kot pri drugih glasbilih. Lahko bi rekli, da se je v 19. stoletju umikal z odrov in se nato spet pojavil – nekako okrepljen – v 20. stoletju. Neko obdobje je bil hibridno glasbilo, potem so se izdelovalci vrnili k tradiciji. Marsičesa so se morali naučiti, da so zmojstrili svoj posel, za nadaljevanje tradicije so bile potrebne inovacije. Gre za strastno zgodbo, ki jo je težko povzeti, a lahko rečem, da je nelinearna zgodovina dala čembalu močno osebnost.

Jean Rondeau bo ta teden v Ljubljani nastopil dvakrat. FOTO: Clement Vayssieres

Dobil sem čas za premor in premislek o spremembah perspektive. Dolgo obdobje brez igranja in gostovanj mi je omogočilo, da sem se veliko bolj resno soočil s precej temeljnimi vprašanji, ki so vrela nekje v meni. Prepričan sem, da so v glasbenikovem življenju pomembna obdobja tišine. Obžalujem, da družba v covidu ni videla priložnosti za bolj radikalno spremembo družbenih, političnih in ekoloških napak sistema. Covid je kot mnogi virusi posledica našega odnosa do drugih živih bitij na planetu. Žalostno je videti, da tak dogodek ni spremenil političnega obnašanja in ciljev ...