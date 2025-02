Za putko ve lisička, jaz pa, kje spi Marička

V nadaljevanju preberite:

Narodnozabavno glasbo redno posluša skoraj polovica slovenskega prebivalstva, pri čemer je med mlajšim občinstvom priljubljenost žanra večja v primerjavi s prejšnjo, srednjo generacijo. Ob tem se je torej vredno vprašati, kako omenjeni žanr (re)producira slovenske spolne fantazije, vloge in stereotipe. Raziskovalka Jasmina Šepetavc izpostavlja, da so nekateri tradicionalni tropi stalnica žanra – »mati, ki naredi vse za svoje otroke in jim predstavlja varno zavetje ali celo simbolizira domovino, je vsekakor izrazitejši izmed teh«. Poleg idealiziranega materinstva in manj pomembnega očetovstva se pogosto srečamo še z nergaškimi ženami, devicami na travnikih, navihanimi osvajalci in gasilci.