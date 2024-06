Za vrhunski festival ne potrebuješ urbanega središča

Kostanjevica na Krki bo v prihodnjih dneh z dogodki s področja gledališča, glasbe, filma in literature že sedmič prizorišče festivala kulture. Pospremile jih bodo tudi delavnice in okrogle mize. Odprtje bo nocoj na atrijskem dvorišču Galerije Božidarja Jakca­ s koncertom jazzovske pevke Nine Strnad in njene glasbene zasedbe. Vrhunec dogajanja organizatorji napovedujejo prihodnji konec tedna.

Med drugimi bodo nastopili trenutno ena od največjih zvezdnic v regiji, srbska pevka Konstrakta, hrvaški raper Vojko V, zasedba free­kind; Zijah Sokolović s predstavo v bosanščini Lijevo, desno, glumac in Matija Ferlin s solo predstavo Staging a Play: Antigona, na literarnem zajtrku pa bo gostoval sodobni klasik, pisatelj Drago Jančar.

Spoj z naravo in sproščenostjo

»Program od prve izvedbe festivala leta 2018 nastaja po ključu, ki se ga vseskozi držimo, in sicer, da skušamo na festival pripeljati vrhunske umetniške ustvarjalce, ki so alternativna ponudba množični komercialni ponudbi. Sprva je temeljil na dveh programskih stebrih, gledališču in glasbi. Vsako leto smo dodajali različne druge programske sklope, kot so delavnice (gibalne, pevske, scenografske, dramsko pisanje), filmski večeri, razstave, AGRFT-večeri in literarni zajtrki. Z vsako novo izvedbo hočemo iti stopničko višje, tako organizacijsko kot programsko,« je povedal programski vodja Festivala kulture Kostanjevica (FKK) Stane Tomazin.

V Kostanjevico si želijo pripeljati najboljše glasbene izvajalce v Sloveniji in širše. To pomeni, da spremljajo tiste, ki so po njihovem v vzponu, vselej pa k predstavit­vi širšemu občinstvu povabijo še glasbenike iz lokalnega okolja, ali kot je poudaril, »prepoznavne izvajalce si želimo kombinirati s tistimi, ki morda to še niso, ampak verjamemo v njihovo kakovost«.

Pestro dogajanje pritegne obiskovalce vseh starosti in od vsepovsod, tudi iz sosednje Hrvaške. FOTO: M. Kristan

FKK je po Tomazinovem mnenju eden od osrednjih kulturnih dogodkov v občini in regiji. »Programa, kot je naš, se ne bi sramoval noben večji festival v Sloveniji in okolici. Njegova posebnost je spoj kakovostnega programa s čudovito naravo in neobvezno sproščenostjo. Vsako leto je več obiskovalcev, če izvzamemo izvedbe v času epidemije, ko smo obisk prilagodili takratnim ukrepom. Letos v celem tednu pričakujemo največ, kakih pet tisoč obiskovalcev, iz celotne Slovenije in iz Hrvaške. Dodana vrednost festivala je tudi raznovrstnost, ki pritegne obiskovalce vseh starosti.«

Festival so zasnovali »na prostovoljstvu in entuziazmu članov Mladinskega društva Kostanjevica, da bi na podlagi festivalov, ki so v preteklosti potekali v Kostanjevici na Krki, združili glasbo, gledališče in drugo umetnost ter tako spet vzpostaviti kontinuiteto festivalskega dogajanja pri nas«. Kot pravi Stane Tomazin, je »razvidno, da ga pripravljamo z ljubeznijo in posebno skrbjo«, kar po njegovem občutijo tako obiskovalci kot ­nastopajoči.

Programski vodja je dodal, da so v sedmih letih oblikovanja kakovostnega programa z dobro organizacijo in gostoljubnostjo vsaj malo decentralizirali kulturo v Sloveniji, saj je centralizacija na tem področju pri nas še vedno težava. »Poleg infrastrukture, umetniških institucij in koncentracije ljudi je na primer Ljubljana v prednosti tudi v tem, da so ljudje večinoma navajeni, da je kulturna ponudba na dosegu roke, in se samo odločijo, kateri dogodek bodo obiskali. V našem primeru je bilo vse skupaj težje, saj smo bolj oddaljeni od središča dogajanja. Vendar nam je bilo ravno to v izziv, saj smo hoteli dokazati, da ne potrebuješ urbanega središča, da gostiš vrhunski alternativni umetniški program, ki privabi ljudi od vsepovsod.«