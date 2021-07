Zbor z več kot 500-letno tradicijo

FOTO: Lukas Beck

Na 69. Ljubljana Festivalu se po dolgem premoru vrača, ki bonastopil na Kongresnem trgu pod vodstvom zborovodje Oliverja Stecha.Zbor, ki se ponaša z večstoletno tradicijo, je na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine Avstrije. Razvil se je iz deških zborov dunajskega dvora, leta 1498 pa je cesar Maksimiljan I ustanovil Dvorno kapelo in ukazal, da se ustanovi zbor, ki ga je prvotno sestavljalo 6 glasov. Kot zanimivost je treba omeniti, da je bil prvi zborovodja Ljubljančan Jurij Slatkonja, ki je pozneje postal tudi prvi dunajski škof. Pozneje se je število članov zbora povečalo na 24 oziroma 26 pevcev, danes pa ga sestavlja 100-članska zasedba dečkov, starih od 10 do 14 let, ki so razdeljeni v 4 skupine. Te vsako leto skupno organizirajo približno 300 koncertov, ki jih obišče skoraj 500.000 gledalcev z vsega sveta.Od njegovega nastanka so za zbor delali številni znani glasbeniki, kot so Heinrich Isaac, Johann Joseph Fux, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri in Anton Bruckner, skladatelji Jakob Petelin Gallus, Joseph Haydn in Franz Schubert pa so bili tudi sami člana zbora. Do leta 1918 je zbor pel izključno za cesarski dvor, na mašah, ob zasebnih priložnostih ter na državnih prireditvah. Pet let pozneje je bil sestav spet ustanovljen kot zasebna ustanova.Repertoar zbora vsebuje izjemno širok razpon glasbe, od srednjeveške do sodobne in eksperimentalne. Še danes skupaj s člani Dunajskih filharmonikov in zborom Dunajske državne opere ohranjajo 520 let dolgo tradicijo dvornih glasbenikov ter izvajajo glasbo za nedeljsko mašo v Dunajski dvorni kapeli. Od leta 2012 imajo tudi svojo koncertno dvorano Das MuTh (Das Haus für Musik und Theater).Predsednik in umetniški vodja zbora Gerald Wirth je prav tako nekdanji član zasedbe, zborovodja Oliver Stech pa se je ustanovi pridružil pred dobrimi desetimi leti. Od takrat je zbor vodil na številnih turnejah po Avstriji, Kanadi, Kitajski, Hrvaški, Češki, Južni Ameriki, Švici, Združenih državah Amerike … Med svojim službovanjem je z zborom sodeloval tudi s številnimi priznanimi dirigenti, kot so Christian Aming, Vladimir Fedosejev, Mariss Jansons, Fabio Luisi in Franz Welser-Möst.bo ponudil vpogled v sijajno pevsko tehniko mladih pevcev. V prvem delu bo obsegal arije, tehtna zborovska dela in umetelne pesmi iz ciklov najpomembnejših avstrijskih ter nemških skladateljev klasicizma in romantike z rahlim odklonom v italijanski belkanto. Na sporedu bodo tudi dela drugih glasbenih izročil, slišali bomo pesmi v japonščini in maorskem jeziku ter bolj sproščene, a nič manj zahtevne žanre, kot so priredbe zvočno uspešnih polk skladateljev družine Strauss.Naročnik oglasne vsebine je Festival Ljubljana