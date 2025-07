Nizozemec vrnil udarec in pokazal, da še ni obupal nad petim naslovom

Štirikratni in tudi aktualni svetovni prvak Max Verstappen je znova demonstriral svoje znanje, ko je na veliki nagradi Velike Britanije v formuli 1 osvojil prvi štartni položaj. Nizozemec iz Red Bulla je na znameniti in 5,891 kilometra dolgi progi v Silverstonu dosegel čas minute in 24,892 sekunde.

V nedeljo bo z drugega mesta štartal vodilni v prvenstvu Oscar Piastri iz McLarna, ki je zaostal za 0,103 sekunde in končal tik pred moštvenim kolegom Landom Norrisom, ki je vodil trojico Britancev, med katerimi sta bila še George Russell iz Mercedesa na četrtem in Lewis Hamilton iz Ferrarija na petem mestu.

Oscar Piastri bo štartal kot drugi. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Hamilton ima v Silverstonu rekordnih devet zmag in je bil na stopničkah na zadnjih 13 dirkah. Verstappen je četrtič v sezoni in skupno 44. osvojil najboljši štartni položaj, kar je bila sladka uteha zanj in za ekipo teden dni po tem, ko je dirko za VN Avstrije končal v prvem krogu, ker ga je zadel Kimi Antonelli iz Mercedesa.

Piastri je na vrhu prvenstva, 15 točk pred Norrisom in 61 pred Verstappnom, nedeljska dirka pa bo zaokrožila polovico sezone, v kateri je skupaj 24 dirk.

Lando Norris ni bil najvdušen s tretjim mestom. FOTO: Jaimi Joy/ Reuters

Prva četrtina kvalifikacij je bila prekinjena z rdečo zastavo, potem ko je Franca Colapinta iz ekipe Alpine zaneslo iz dirkališča in se je nato vrnil na stezo. Antonelli in voznik Haasa Oliver Bearman sta bila sedma oziroma osma, a bosta zaradi kazni štartala bolj zadaj v koloni.

Antonelli je izgubil tri mesta, Bearman pa 10 zaradi prehitre vožnje pod rdečo zastavo v zadnjem treningu, kjer je nato trčil tudi v ograjo pri vstopu v bokse.