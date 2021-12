Zimo bodo preganjali kurenti in Ceca

V nadaljevanju preberite:

Slovenski glasbeniki in glasbenice neredko potožijo, da jih organizatorji radi spregledajo in na odre prireditev vabijo izvajalce različnih kakovostnih odtenkov iz južnih krajev. Najpogosteje so to seveda hrvaški in tudi kak srbski se najde. Tako bodo na tradicionalni slovenski prireditvi, ptujskem Kurentovanju, prihodnje leto obiskovalce zabavali Ceca, Parni valjak, Dražen Zečić, klapa Intrade in Tomislav Bralić ter Jasmin Stavros. V predkoronskih časih so hrvaški izvajalci kraljevali na številnih decembrskih prireditvah po Sloveniji. Letos zaradi ukrepov proti zbiranju na prostem tovrstnih prireditev ob živi glasbi skorajda ne bo.