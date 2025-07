S Titovega trga v Velenju so se odpeljali proti Srebrenici

Že več kot desetletje se v spomin in opomin na genocid v Srebrenici tja odpeljejo kolesarji iz Velenja. Skupina 24 kolesarjev se je na pot miru podala danes zjutraj. V Bihać naj bi prispeli v ponedeljek, tam pa se bodo pridružili več kot 400 kolesarjem iz vse Evrope in skupaj odkolesarili proti Srebrenici.

»To ni športni izziv. Naš namen je ozaveščanje slovenske in evropske javnosti o posledicah vojne. Širimo sporočilo miru in spoštovanja do vsakega človeka. Želimo se spomniti vseh nedolžnih žrtev, ki so bile ubite v Srebrenici. Ne glede na versko, nacionalno ali kakršno koli drugo pripadnost,« je dejal koordinator maratona Velenje-Srebrenica 2025 Mersad Dervišević.

Zaim Karić je s 84 leti najstarejši kolesar, v Srebrenico je iz Velenja kolesaril že večkrat. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Na prsi kolesarjev in ene kolesarke ter podporne ekipe so mladenke pripele cvetove Srebrenice: majhne, vezene cvetove z enajstimi belimi venčnimi listi in zelenim krogom v sredini, barvi upanja in življenja.

Na pot je odšel tudi 84-letni Zaim Karić: »Desetkrat ali dvanajstkrat sem šel celo pot, z željo, da se to nikoli več ne ponovi. To je maraton miru za vse nas. Bog ne daj, da se komu še ponovi Srebrenica.« Karić tokrat ne bo šel vse do Srebrenice, ampak predvidoma do meje, celotno pot mu je prepovedal zdravnik: »Prevelika vročina je. Jih bom pa vedno pospremil po poti. Dokler bom živ.«

Kolesarje, med njimi tudi eno kolesarko, je na pot pospremil tudi slovenski veleposlanik v Bosni in Hercegovini Damijan Sedar. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Med pogumnimi in predvsem srčnimi kolesarji je tudi ena kolesarka. Frančeska Krebs iz Mozirja se je na pot proti Srebrenici odpeljala že lani, a se je morala obrniti: »Potekla mi je osebna izkaznica, pa sploh nisem vedela. Upam, da zdaj pridem srečno do cilja.« Dodala je, da kolesarijo za mir: »Mir, ki ga vsi tako potrebujemo, pa ničesar ne naredimo zanj. Tudi zdaj ne, ker se nismo ničesar naučili.«

Kolesarje sta na pot pospremila veleposlanik Slovenije v Bosni in Hercegovini Damijan Sedar in velenjski podžupan Janez Melanšek, ki je dejal, da zločinov ne smemo pozabiti, resnica se mora slišati in mir ohraniti: »Ko boste kolesarili, boste prečkali meje. Ne le državne, tudi meje udobja, morda celo lastne moči. A ob vsakem obratu kolesa boste nosili sporočilo, da nismo pozabili.«

Dervišević je spomnil, da so prvi kolesarski maraton iz Velenja organizirali v spomin na rudarje, ki so živeli in delali v Velenju, nato pa se med vojno vrnili v Bosno in Hercegovino in tam padli. Sprva se je na pot odpravilo pet kolesarjev, zdaj odhajajo v dveh skupinah. Še ena se bo proti Srebrenici odpravila v ponedeljek.

Vožnja do Srebrenice ni turistična

Vodja ponedeljkove odprave Ahmet Alić – Aki je dejal, da bo njihova odprava malce bolj zahtevna, ker bodo v zgolj štirih etapah prikolesarili do Srebrenice: »Vsi vemo, kaj je Srebrenica. Nekaj najslabšega, kar se je zgodilo na našem prostoru. Naša misija je, da vse opomnimo na Srebrenico in da na neki športni način vsaj delno začutimo bolečino. Vožnja do Srebrenice ni turistična.«

Alić je dodal, da so lani prvič poskusili priti v krajšem času, ne glede na to, koliko časa voziš, pa je cilj le eden – opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti: »Ko se vozimo skozi tri države, nosimo pozitivno energijo in sporočilo miru, da smo samo ljudje. Nihče od nas ni mogel pred rojstvom sam izbrati, kot kdo se bo rodil. Na koncu smo samo ljudje, ki si moramo pomagati.«

Kolesarje na poti ljudje pozdravljajo, je opisal Dervišević: »Vozimo skozi Karlovec, Bihać, Bosanski Petrovac, Jajce, Sarajevo … v vsakem mestu nas pričakajo skupine ljudi, ki pripravijo hrano, pijačo, vso tehnično podporo. Župani mest nas pridejo pozdravit, ženske mečejo cvetove pred kolesarje, se jočejo … Vsaj 11. julija se domačini v Srebrenici ne počutijo zapuščeni. Vsaj takrat imajo našo podporo. Upamo na boljšo prihodnost. Samo miru po svetu si želimo.«