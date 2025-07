Predsednica poziva k enotnosti glede obrambnih referendumov in opozarja na ugled

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob napovedanih posvetovalnih referendumih o obrambnih vprašanjih pozvala k odgovornemu ravnanju politike. Poudarila je, da si Slovenija ne sme privoščiti sramotenja pred mednarodno skupnostjo in izrazila željo, da bi se ključni politični akterji o tej temi najprej pogovorili.

Ob robu vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo je napovedala, da se z vodjo vlade Robertom Golobom dogovarjata za sestanek. »Odkrito si morava povedati, kaj se pravzaprav dogaja v ozadju,« je dejala.

V petek je državni zbor na pobudo Levice podprl razpis posvetovalnega referenduma o povečanju obrambnih izdatkov. Podporo so mu izrazile tudi SD, SDS in NSi, medtem ko so mu poslanci Gibanja Svoboda nasprotovali. Slednji so napovedali, da bodo vložili predlog novega referenduma – tokrat o članstvu Slovenije v Natu.

Pirc Musarjeva je ob tem opozorila na pomembnost zmernosti in odgovornosti pri tako občutljivih temah. »Ni dobro skakati iz ene odločitve na drugo. Želela bi si tudi, da se glave malce ohladijo,« je dejala.

Treba je ohraniti skrb za socialno varnost

Dodala je, da svet trenutno beleži največ vojaških spopadov po koncu druge svetovne vojne. Zato je po njenem mnenju še toliko bolj ključno, da Slovenija deluje povezano in v dialogu, tudi znotraj mednarodnih zavezništev. Pri morebitnem povečevanju obrambnega proračuna pa je opozorila, da je treba hkrati ohraniti skrb za socialno varnost prebivalstva.

Janša: Koalicija nima dovolj glasov za izstop Slovenije iz Nata

Referendum o članstvu Slovenije v Natu ni smiseln, saj koalicija nima dovolj glasov za izstop iz zavezništva, je danes dejal predsednik SDS Janez Janša. Za preklic takšne mednarodne pogodbe je namreč treba v DZ zbrati dvotretjinsko večino, je poudaril. Podpredsednik NSi Jernej Vrtovec pa je premierju Robertu Golobu očital izjemno tvegano ravnanje.

Kot je v posnetku na družbenem omrežju X dejal prvak opozicije, je premierjev predlog posvetovalnega referenduma o članstvu Slovenije v Natu »butast iz več razlogov, nenazadnje tudi iz formalnega«.

»Slovenija je vstopila v Nato z ratifikacijo mednarodne pogodbe, ki jo v skladu s 3.a členom slovenske ustave sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino. Te dvotretjinske večine za izstop iz Nata oziroma za preklic takšne pogodbe doktor Golob v državnem zboru nima, zato brez panike - Slovenija ne bo izstopila iz Nata,« je poudaril.

»V času, ko se varnostna slika v Evropi slabša, ko Rusija nadaljuje z agresijo v Ukrajini in ko so grožnje proti zahodnim vrednotam vse močnejše, Slovenija ne sme kolebati. Potrebujemo resno politiko, strateško načrtovanje in zanesljive voditelje, kjer dana zaveza velja,« meni Vrtovec.