Čustveno slovo od Dioga Jote, Liverpoolov kapetan nosil venec z vrtnicami (FOTO)

Čustveno je bilo slovo od Dioga Jote in njegovega brata Andreja Silve. Danes so v njunem domačem kraju Gondomar pokopali portugalskega in Liverpoolovega napadalca Joto ter njegovega brata, in to le dva dni zatem, ko sta umrla v prometni nesreči, ki je pretresla nogometni svet. Osemindvajsetletni Jota in 25-letni Silva sta umrla v četrtek malo po polnoči, ko je njun lamborghini zapeljal s ceste na severozahodu Španije in zagorel, in to le 11 dni po tem, ko se je Jota poročil.

Na pogrebu je bil Liverpoolov trener Arne Slot. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Le nekaj ur pred nesrečo je objavil posnetek svoje poroke s partnerko Rute Cardoso, s katero je imel tri majhne otroke. Poroka je bila 22. junija. Nogometne zvezde so se pridružile družini in prijateljem na pogrebu blizu Porta, ki ga je vodil škof. Udeležili so se ga številni soigralci iz reprezentance, med njimi Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira in Joao Felix, pa tudi selektor Roberto Martinez, medtem ko kapetan reprezentance Cristiano Ronaldo ni bil prisoten. Prav tako ne otroci in žena Dioga Jote, prišel pa je stari oče.

Pogreb je bil v Gondomarju. FOTO: Rita Franca/Reuters

Liverpoolov kapetan Virgil van Dijk je nosil venec rdečih rož v obliki Liverpoolovega dresa z Jotovo številko 20. V petek zvečer so se Van Dijk, več igralcev, vključno z Liverpoolovim urugvajskim reprezentantom Darwinom Nunezom, in Liverpoolov trener Arne Slot sestali z Jotovo družino in se udeležili bedenja za pokojna brata.

FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Med tistimi, ki so prišli izrazit sožalje, so bili Jotov prijatelj iz otroštva, portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa, premier Luis Montenegro, Jotov agent Jorge Mendes in predsednik Porta Andre Villas-Boas. Jota je nekoč igral za Porto.

Na tekmi svetovnega klubskega prvenstva med Palmeirasom in Chelseajem so se poklonili spominu na umrla nogometaša. FOTO: Lee Smith Reuters

»Nogomet je resnično v žalovanju. Diogo je bil ikona talenta, ki ga predstavlja portugalski nogomet,« je dejal predsednik nogometne zveze Pedro Proenca. Ožja družina in prijatelji, vključno s starši, so se najprej poklonili na petkovi žalni slovesnosti, dedku pa sta pri vstopu v kapelo pomagala dva spremljevalca.

Predsednik Porta Andre Villas-Boas. FOTO: Rita Franca/Reuters

Včeraj zvečer je britanska rock skupina Oasis na koncertu v Cardiffu v poklon Joti, čigar fotografija je bila na velikem ekranu, zaigrala svojo pesem »Live Forever«. Oasis, ki so odigrali prvi koncert po ponovni združitvi, sicer prihajajo iz Manchestra, brata Gallagher podpirata rivalski Manchester City.

Stari oče Dioga Jote in Andreja Silve je bil prisoten. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Žalujoči so prihajali s cvetličnimi venci, nekateri so glasno jokali, preden so bedenje odprli za javnost. Smrt portugalskega reprezentanta in njegovega brata je sprožila val čustev v nogometu in zunaj njega. Liverpool je odprl žalno knjigo in spustil zastave na pol droga, na desetine navijačev pa je pred Anfieldom položilo morje cvetja, balonov, Jotovih dresov in šalov s sporočilom »Počivaj v miru, Diogo Jota«, poroča AFP.

Portugalski selektor Roberto Martinez. FOTO: Pedro Nunes/ Reuters

Nekdanji Liverpoolov trener Jürgen Klopp, ki je Joto pripeljal k rdečim leta 2020, je dejal, da je »strt«, medtem ko je klub govoril o »nepredstavljivi izgubi«. Slot, ki je lani na Anfieldu nasledil Kloppa, je dejal, da so vsi, povezani s klubom, Joti dolžni, da »stojijo skupaj in so drug za drugega«.

Nekdanji kapetan Liverpoola Jordan Henderson. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Jote so se spomnili tudi na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA, ko so pred četrtfinalnim obračunom med brazilskim Fluminensejem in savdskim Al Hilalom v Orlandu izvedli minuto molka. Podobno so minuto molka izvedli tudi na tekmah ženskega eura 2025.

FOTO: Miguel Riopa/AFP

Portugalski in britanski mediji so poročali, da se je Jota vozil v severno špansko pristanišče Santander, da bi se vkrcal na trajekt za Anglijo, kjer naj bi Liverpool v petek začel s treningi. Izognil se je letu, saj so mu tako svetovali zdravniki po nedavni operaciji pljuč.

Prvaki premier lige so zaradi žalovanja prestavili nekaj predsezonskih tekem.

Pred štadionom Liverpoola. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

FOTO: Temilade Adelaja/Reuters