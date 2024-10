Zvočni sredinec politikom delitve

V nadaljevanju preberite:

Iz razdeljene Nikozije prihaja­ nova glasbena zasedba Buzz' Ayaz uveljavljenega glasbenika Antonisa Antoniouja, znanega iz zasedb Monsieur Doumani in Trio Tekke. Je avtor glasbe in besedil ter igra električni tzou­ras in poje. V zasedbi so še Grk, klaviaturist Manos Stratis, Britanec Will Scott, ki igra basovski klarinet, in Turek Ulaş Öğüç, ki igra bobne. Nedavno so nastopili v Kinu Šiška, kjer so predstavili istoimenski prvenec, ki je izšel pri ljubljanski založbi Glitterbeat Records.