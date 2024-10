Čustvena balkanska glasba za poskočne noge

Zasedba Balkan Boys z gosti bo v četrtek ob 20. uri v Festivalni­ dvorani v Ljubljani proslavila petnajst let delovanja. Predstavili bodo tudi nov album Grill, ki je izšel pri založbi Nika. Pogovarjali smo se s pevcem in trobentačem Rokom Nemaničem, saksofonistom Matijo Marionom, trobentačem Andrejem Štrekljem in kitaristom Emirjem Ibrakičem. V zasedbi sta še baskitarist Ilj Pušnik in bobnar Uroš Nemanič.