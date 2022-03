Agrigento kot filozofska časovna kapsula

V nadaljevanju preberite:

Grški pisatelj in zgodovinar Kóstas Hatziandoníu se je rodil leta 1965 na Rodosu. V Atenah je študiral pravo in politične vede, njegov pisateljski opus obsega romane, eseje, biografije in zgodovinske študije, zlasti o Grkih v Mali Aziji in na Cipru. Ureja literarno revijo Korali. Za roman Agrigento (založba Pivec, prevod Klarisa Jovanović) je leta 2011 prejel nagrado Evropske unije za književnost.

Osrednjo vlogo v romanu ima Sredozemsko morje, ki je bilo stoletja nekakšna avtocesta za popotnike, napadalce, filozofe, bojevnike, trgovce, križarje, pirate. Na njegovih obalah in otokih so pognale korenine sodobne Evrope. Avtor pravi, da je evropska kultura zgrajena na treh temeljnih elementih, grški civilizaciji, rimskem pravu in krščanski veri.