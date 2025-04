Med delom tesarja in delom pesnika ni razlike

V nadaljevanju preberite:

Kdor je kdaj obnavljal hišo – hišo v hiši, piše Čučnik – ve, kaj pomeni ozirati se nazaj in naprej hkrati, po tem, kar je bilo, in tem, kar bi lahko bilo, ve, kaj pomeni trgati in izgrajevati, kaj pomenita potrpežljivost in vztrajnost, kaj funkcija in kaj lepota. To vse je znano tudi pesniku. Slehernemu, seveda, a tudi dotičnemu, kajti dobrodošlo drzna knjiga Osel in senca izhaja iz skednja na Dolenjskem, iz katerega je Primož Čučnik ustvaril dom – in v njem pisal.