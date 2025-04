O ženski, ki je hotela razumeti – tudi izdajo, tudi zlo

V nadaljevanju preberite:

Kadar je govor o zlu, je slej ko prej govor tudi o njegovi banalnosti, s tem pa o enem od največjih umov 20. stoletja – o Hannah Arendt, avtorici prelomnih del, kot so Eichmann v Jeruzalemu, Vita activa in Izvori totalitarizma. Toda še preden se je za vselej vtisnila v zgodovino zahodne misli, je Hannah Arendt začela korespondenco z Martinom Heideggerjem, zbrano v knjigi­ ­Pisma 1925–1975 in druga pričevanja, katere slovenski prevod bo v okviru serije dogodkov Arendt 50 danes zvečer predstav­ljen v Cankarjevem domu.