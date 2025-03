V nadaljevanju preberite:

Izšla je Antologija sodobne slovenske otroške in mladinske književnosti, ki je namenjena vzgojiteljem in učiteljem, knjižničarjem, staršem in drugi zainteresirani javnosti kot kažipot pri spodbujanju branja kakovostne literature. Uredila jo je Dragica Haramija in vključuje 54 slovenskih nagrajenih avtoric in avtorjev, ki so zaznamovali otroško in mladinsko književnost zadnjih petdesetih let.